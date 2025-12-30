USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Ледоколы для США построят финны

16:01 98

Финская судостроительная компания Rauma Marine Constructions заключила контракт на строительство двух ледоколов для США, поставка которых намечена на 2028 год, сообщает агентство Reuters.

Компания в официальном заявлении сообщила о подписании контракта на строительство двух ледоколов для Береговой охраны США, поставка которых запланирована на 2028 год.

В настоящее время в распоряжении американского ведомства находятся лишь два подобных суда, способных работать в тяжелых полярных условиях, тогда как Россия располагает примерно сорока такими кораблями.

«Финские верфи будут лучшие в мире ледоколы и большие круизные суда. Получение этого заказа на ледоколы – большое достижение для Финляндии и всей нашей судостроительной отрасли», – отметил министр по экономическим вопросам Сакари Пуисто.

Как отмечается, соглашение стало первым практическим шагом в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре президентами США и Финляндии. Документ предусматривает строительство четырех судов на финских верфях, тогда как еще семь ледоколов планируется построить позднее в Соединенных Штатах с использованием финских технологий и опыта.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1209
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1405
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 3592
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1848
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1097
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 528
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2042
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22 2018
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1648
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1908

