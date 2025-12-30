Ледоколы для США построят финны

Финская судостроительная компания Rauma Marine Constructions заключила контракт на строительство двух ледоколов для США, поставка которых намечена на 2028 год, сообщает агентство Reuters.

Компания в официальном заявлении сообщила о подписании контракта на строительство двух ледоколов для Береговой охраны США, поставка которых запланирована на 2028 год.

В настоящее время в распоряжении американского ведомства находятся лишь два подобных суда, способных работать в тяжелых полярных условиях, тогда как Россия располагает примерно сорока такими кораблями.

«Финские верфи будут лучшие в мире ледоколы и большие круизные суда. Получение этого заказа на ледоколы – большое достижение для Финляндии и всей нашей судостроительной отрасли», – отметил министр по экономическим вопросам Сакари Пуисто.

Как отмечается, соглашение стало первым практическим шагом в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре президентами США и Финляндии. Документ предусматривает строительство четырех судов на финских верфях, тогда как еще семь ледоколов планируется построить позднее в Соединенных Штатах с использованием финских технологий и опыта.