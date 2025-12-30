Azercell Könüllüləri поздравили детей с Новым годом

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») провели традиционную благотворительную акцию. В рамках инициативы «Поделимся радостью!» волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов войны, а также малообеспеченные семьи, поздравив детей с наступающими праздниками.

Также в Лерикском районе была организована праздничная программа при поддержке Исполнительной власти Лерикского района и местных структур Министерства культуры. Дети приняли участие в развлекательных мероприятиях и получили праздничные подарки.

В целом новогодние подарки были доставлены более чем 200 детям разных возрастных категорий. Благотворительная инициатива была реализована волонтерами Azercell Telecom совместно с сотрудниками ООО Aztelekom.

Отметим, что Azercell Könüllüləri, состоящая из сотрудников Azercell, осуществляет свою деятельность с 2004 года. За этот период волонтеры реализовали множество благотворительных акций, направленных на улучшение социального благополучия населения.