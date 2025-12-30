USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Azercell Könüllüləri поздравили детей с Новым годом

16:03 50

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Azercell Könüllüləri («Волонтеры Azercell») провели традиционную благотворительную акцию. В рамках инициативы «Поделимся радостью!» волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов войны, а также малообеспеченные семьи, поздравив детей с наступающими праздниками.

Также в Лерикском районе была организована праздничная программа при поддержке Исполнительной власти Лерикского района и местных структур Министерства культуры. Дети приняли участие в развлекательных мероприятиях и получили праздничные подарки.

В целом новогодние подарки были доставлены более чем 200 детям разных возрастных категорий. Благотворительная инициатива была реализована волонтерами Azercell Telecom совместно с сотрудниками ООО Aztelekom.  

Отметим, что Azercell Könüllüləri, состоящая из сотрудников Azercell, осуществляет свою деятельность с 2004 года. За этот период волонтеры реализовали множество благотворительных акций, направленных на улучшение социального благополучия населения.

Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 1210
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 1408
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 3593
А была ли атака на резиденцию Путина?
А была ли атака на резиденцию Путина?
14:11 1849
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
Кремль назвал «атаку» на резиденцию Путина «терактом»
13:55 1097
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
В Румынии сеть SOCAR превысит 100 автозаправочных станций
13:50 528
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
Иностранная спецслужба отправила Акифу Багирову деньги
13:44 2043
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула?
Что случилось с азербайджанским танкером у берегов Стамбула? обновлено 14:22
14:22 2019
Анкара включает четвертую скорость
Анкара включает четвертую скорость
13:19 1650
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
Милли Меджлис принял: электронные сигареты под запретом
13:05 1908

