Связи Армении и России крепки

Армения не собирается разрывать политические, экономические или другие связи с Россией, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«У правительства Армении нет такой повестки, такая политика не проводится. Следовательно, когда мы углубляем наши отношения, скажем, с США или с Европейским союзом, здесь не надо искать скрытую повестку», - цитируют армянские СМИ Мирзояна.

По его словам, если бы это было так, премьер-министр Армении Никол Пашинян не предложил бы РФ восстановить железную дорогу, вовлечься в «большие транспортные проекты».

«Мы сейчас государство-член ЕАЭС, у нас выгодное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Если в будущем возникнет вопрос выбора между членством в ЕС и ЕАЭС, то мы все сядем, подумаем об этом, это станет предметом обсуждения», - сказал Мирзоян.