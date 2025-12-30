USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Связи Армении и России крепки

заявил Мирзоян
16:25 650

Армения не собирается разрывать политические, экономические или другие связи с Россией, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«У правительства Армении нет такой повестки, такая политика не проводится. Следовательно, когда мы углубляем наши отношения, скажем, с США или с Европейским союзом, здесь не надо искать скрытую повестку», - цитируют армянские СМИ Мирзояна.

По его словам, если бы это было так, премьер-министр Армении Никол Пашинян не предложил бы РФ восстановить железную дорогу, вовлечься в «большие транспортные проекты».

«Мы сейчас государство-член ЕАЭС, у нас выгодное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Если в будущем возникнет вопрос выбора между членством в ЕС и ЕАЭС, то мы все сядем, подумаем об этом, это станет предметом обсуждения», - сказал Мирзоян.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1233
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
18:49 1745
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 344
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1173
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен
17:08 3786
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство
16:45 2956
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1846
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 380
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 694
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2569
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2899

