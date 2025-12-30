AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта

В 2025 году спортсменам было проведено 1100 допинг-тестов. План распределения тестирования охватил 29 видов спорта и 53 поддисциплины. В рамках национальных и международных соревнований AMADA обеспечило сбор проб на 45 турнирах. При этом 81,7% тестирований были проведены в Баку и Сумгаите, 18,3% — в регионах страны. По сравнению с предыдущим годом отмечен рост объемов тестирования в регионах, что отражает более сбалансированный и системный подход к допинг-контролю по всей территории Азербайджана.

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) завершает 2025 год с рядом значимых результатов, последовательно укрепляя национальную антидопинговую систему и расширяя международное сотрудничество. В отчетном году деятельность агентства была направлена на дальнейшее совершенствование механизмов допинг-контроля в полном соответствии с международными требованиями, а также на внедрение передовых практик и инновационных подходов.

В течение 2025 года AMADA выявила 19 новых нарушений антидопинговых правил и провела соответствующую работу. За отчетный период по обработке результатов тестирования Агентством было проведено 73 расследования. В 10 случаях выявлены атипичные результаты — наличие запрещенных веществ в концентрациях ниже пороговых значений, необходимых для квалификации нарушения. По каждому из этих случаев были проведены соответствующие проверки, отобраны дополнительные пробы и назначены расширенные лабораторные исследования.

В отчетный период завершено 22 дела по различным нарушениям антидопинговых правил, включая производства, начатые в предыдущие годы. 17 из них завершились применением санкций к спортсменам. Нарушения антидопинговых правил были зафиксированы в боксе (5 случаев), борьбе, кикбоксинге и армрестлинге (по 2), а также в футболе, баскетболе, карате, стрельбе, легкой атлетике и пауэрлифтинге (по 1 случаю).

Образовательная и просветительская деятельность остается одним из ключевых стратегических приоритетов AMADA. В 2025 году агентством было проведено 106 образовательных мероприятий, охвативших 4292 участника, включая спортсменов, тренеров, врачей и представителей спортивной общественности.

В отчетном году Агентство выступило организатором и соорганизатором ряда значимых мероприятий. В рамках Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2025–2030 годы был проведен закрытый круглый стол на тему «Перспективы межведомственного сотрудничества в борьбе с запрещенными веществами».

Кроме того, в рамках «Года Конституции и суверенитета» состоялась международная конференция «Право и справедливость в спорте: Год Конституции и новые антидопинговые рамки».

Важным международным достижением стало признание проекта AMADA, представленного в рамках программы финансирования ЮНЕСКО в сфере антидопинга, победителем международного конкурса. Просветительская деятельность агентства также была отмечена в руководстве «Образование в области чистого спорта для национальных олимпийских комитетов», подготовленном Международным агентством по тестированию (ITA), где опыт AMADA приведен в качестве международного примера.

В течение 2025 года AMADA возглавила гендерное направление в рамках европейской антидопинговой политики, осуществляя координацию данной деятельности в Специальном комитете Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA), а также в экспертной группе по «Интеграции гендерного равенства в антидопинговую политику» Мониторинговой группы Совета Европы по Антидопинговой конвенции (T-DO).

В 2025 году агентство также активно участвовало в работе Группы по аналитике данных, координируемой Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD).

Агентство продемонстрировало высокий уровень профессионализма в ходе III Игр СНГ, впервые проведенных в Азербайджане. Наряду с эффективной организацией допинг-контроля, агентством были реализованы масштабные образовательные инициативы в семи городах страны, направленные на формирование культуры честности, ответственности и приверженности принципам чистого спорта.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности при поддержке AMADA, по инициативе Космической академии при Азербайджанском космическом агентстве и в партнерстве с Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар» в Космическом авиационном исследовательском центре в турецком городе Бурсе был организован зимний лагерь «Путь Победы» для детей шехидов. В программе приняли участие 10 школьников из различных регионов Азербайджана.

По инициативе AMADA период с 7 по 13 апреля был объявлен в Азербайджане Неделей честного спорта. В рамках кампании «Неделя честного спорта – 2025» в социальных сетях агентства были реализованы информационные и интерактивные мероприятия, включая тематические публикации, опросы, конкурсы и обращения известных представителей спортивного сообщества.

В 2025 году AMADA также укрепило международные и национальные партнерские связи, подписав меморандумы о сотрудничестве с национальными антидопинговыми организациями Польши, Литвы и Австрии, Азербайджанским государственным информационным агентством АзерТАдж, а также Азербайджанским дефлимпийским комитетом.

Итоги 2025 года подтверждают, что AMADA последовательно развивает устойчивую, прозрачную и эффективную антидопинговую систему, укрепляя международный авторитет Азербайджана и внося весомый вклад в продвижение ценностей чистого и справедливого спорта.