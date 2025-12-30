Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана

Лидер РПК Абдулла Оджалан, содержащийся пожизненно на острове Имралы в Мраморном море, обратился к своим сторонникам по случаю Нового года. Ключевым моментом обращения лидера РПК стал призыв к «Сирийским демократическим силам» (СДС), основу которых составляет YPG. Оджалан потребовал от СДС соблюдения соглашения с правительством Сирии от 10 марта и интеграции в структуру Дамаска.

В своем обращении под заголовком «Пусть Новый год станет годом мира, а не войны» Оджалан отметил, что национализм, переплетенный с империализмом в прошлом веке, столкнул Ближний Восток с глубокими конфликтами и социальным расколом. Он заявил, что господствующие сегодня в регионе сектантство и этнический национализм берут начало в этой болезненной истории. «К сожалению, стратегия гегемонистской системы «разделяй и властвуй» продолжается в различных формах», — подчеркнул Оджалан.

Акцентируя внимание на проекте «Турция без террора», инициированном в прошлом году, лидер РПК отметил, что прекращение террора — это не просто выбор, а историческая необходимость. Он заявил, что процесс «Турция без террора» является единственной формулой, которая предотвратит новые конфликты и позволит народам жить вместе в условиях равенства и свободы.

Касаясь углубляющихся кризисов и политических конфликтов на Ближнем Востоке, Оджалан утверждает, что они проистекают из застоя деспотичного, ориентированного на силу мышления, существующего тысячелетиями. Он подчеркнул, что видит решение курдского вопроса, находящегося в центре этих кризисов, исключительно через социальный мир и демократический консенсус.

Заявив, что свержение режима Башара Асада в Сирии (в контексте трансформации) принесет положительные результаты, Оджалан поддержал политическую модель, изложенную в договоре, подписанном между СДС и правительством Дамаска 10 марта. «Реализация соглашения от 10 марта облегчит и ускорит процесс. Важно, чтобы Турция играла в этом процессе содействующую, конструктивную и ориентированную на диалог роль. Это необходимо как для регионального мира, так и для укрепления внутреннего спокойствия», — говорится в обращении лидера РПК.

Напомним, процесс «Турция без террора», нацеленный на разоружение РПК и всех связанных с ней организаций, начался в октябре 2024 года по призыву лидера ПНД (MHP) Девлета Бахчели. Первый этап завершился 27 февраля 2025 года призывом Оджалана к РПК сложить оружие. Второй этап начался после того, как РПК положительно ответила на призыв Оджалана о самоликвидации организации. На 12-м съезде РПК, прошедшем 5–7 мая 2025 года, организация официально объявила о своем роспуске.

Однако официальная Анкара заявляет, что цель процесса «Турция без террора» не будет достигнута до тех пор, пока СДС (известная как сирийское крыло РПК) не самоликвидируется и не интегрируется в правительство Дамаска. Турция требует завершения интеграции СДС в структуру Сирии до конца года в соответствии с соглашением, подписанным 10 марта.