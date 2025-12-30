В Германии закрыли дело против Усманова

Прокуратура в Мюнхене (ФРГ) прекратила расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова (состояние, по оценке Forbes, $16,7 млрд). Об этом сообщили РБК представители предпринимателя.

Решение принято в соответствии с §153a Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Германии, уточнили адвокаты. Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. «Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении Алишера Усманова сохраняется презумпция невиновности», — сообщили адвокаты.

Надзорное ведомство ранее заявляло, что Усманов с апреля по сентябрь 2022 года оплачивал услуги по охране объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн через зарубежные компании. Прокуратура также подозревала, что он не задекларировал имущество на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). В 2024 году эти эпизоды объединили в рамках одного дела, получившего статус предварительного расследования. Адвокаты Усманова отрицали его связь с этими компаниями и имуществом «и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС». В итоге расследование было прекращено.

Ранее генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова — по подозрению в отмывании денежных средств. Оно было закрыто без предъявления обвинений в ноябре 2024 года. Spiegel тогда писал, что бизнесмена подозревали в уклонении от налогов на €555 млн. Представитель Усманова заявлял тогда РБК, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения не был обязан платить подоходный налог в Германии.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года. Бизнесмен назвал решение несправедливым, принятым на основании «сфабрикованных и голословных обвинений», и оспаривал его. Однако суд ЕС несколько раз отклонил иски предпринимателя.