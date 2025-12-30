Калифорния громит Трампа в судах

Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа в 2025 году, выиграв большинство дел и сэкономив почти $170 млрд, сообщает газета San Francisco Chronicles.

По данным издания со ссылкой на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, в 80% случаев суды выносили решения в пользу штата или администрация Трампа отказывалась от своих претензий. Федеральные суды также блокировали ряд инициатив президента на местном уровне, включая ввод национальной гвардии в Лос-Анджелес и участие в миграционной политике Вашингтона. Сэкономленные средства были направлены на финансирование автомагистралей и аэропортов, поддержку жертв преступлений и обеспечение безопасности от потенциальных террористических угроз.

Ссылаясь на генпрокурора, издание отмечает, что в 2025 году Калифорния сумела сэкономить $168 млрд.