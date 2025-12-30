USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Калифорния громит Трампа в судах

16:46 1292

Калифорния подала 52 иска против президента США Дональда Трампа в 2025 году, выиграв большинство дел и сэкономив почти $170 млрд, сообщает газета San Francisco Chronicles.

По данным издания со ссылкой на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, в 80% случаев суды выносили решения в пользу штата или администрация Трампа отказывалась от своих претензий. Федеральные суды также блокировали ряд инициатив президента на местном уровне, включая ввод национальной гвардии в Лос-Анджелес и участие в миграционной политике Вашингтона. Сэкономленные средства были направлены на финансирование автомагистралей и аэропортов, поддержку жертв преступлений и обеспечение безопасности от потенциальных террористических угроз.

Ссылаясь на генпрокурора, издание отмечает, что в 2025 году Калифорния сумела сэкономить $168 млрд.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1237
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1750
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 345
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1173
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3789
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2962
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1850
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 381
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 697
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2570
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2900

