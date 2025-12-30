При поддержке Birbank в общественном транспорте Баку внедрены цифровые платежи

Завершен важный этап по расширению возможностей цифровых платежей в общественном транспорте при поддержке первого цифрового банка страны Birbank. Благодаря технологической инфраструктуре, внедренной Birbank, стало возможным применение технологии бесконтактной оплаты (NFC) на всех автобусных маршрутах города Баку, включая маршруты, обслуживаемые ООО Baku Bus, а также на всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен».

Проект был реализован в сотрудничестве с ООО K Group (BakıKart) и на сегодняшний день полностью завершен. Таким образом, с сегодняшнего дня все пассажиры общественного транспорта в Баку могут оплачивать проезд с помощью местных банковских карт любых банков, поддерживающих бесконтактную оплату (NFC). В результате в системе общественного транспорта столицы сформирована полноценная цифровая платежная среда.