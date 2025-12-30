USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

При поддержке Birbank в общественном транспорте Баку внедрены цифровые платежи

17:03 446

Завершен важный этап по расширению возможностей цифровых платежей в общественном транспорте при поддержке первого цифрового банка страны Birbank. Благодаря технологической инфраструктуре, внедренной Birbank, стало возможным применение технологии бесконтактной оплаты (NFC) на всех автобусных маршрутах города Баку, включая маршруты, обслуживаемые ООО Baku Bus, а также на всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен».

Проект был реализован в сотрудничестве с ООО K Group (BakıKart) и на сегодняшний день полностью завершен. Таким образом, с сегодняшнего дня все пассажиры общественного транспорта в Баку могут оплачивать проезд с помощью местных банковских карт любых банков, поддерживающих бесконтактную оплату (NFC). В результате в системе общественного транспорта столицы сформирована полноценная цифровая платежная среда.

Нововведение охватывает не только клиентов Kapital Bank/Birbank, но и весь банковский сектор в целом, предоставляя возможность бесконтактной оплаты также клиентам других банков. Кроме того, новая система продолжает поддерживать платежные сервисы Apple Pay и Google Pay, а также приложения Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пользователям свободу выбора и максимальное удобство.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях. 

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1238
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1755
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 345
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1173
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3790
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2967
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1852
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 698
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2572
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2903

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1238
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1755
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 345
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1173
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3790
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2967
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1852
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 698
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2572
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2903
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться