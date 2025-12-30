Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...

Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, зафиксировано повреждение объектов в портах Южный и Черноморск. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишут украинские СМИ.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

«Повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта», – отметил Кулеба.

По его словам, несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в частности, объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В ночь с 24 на 25 декабря россияне нанесли удар по Ильичевскому масложировому комбинату в городе Черноморске, который принадлежит компании Kernel.