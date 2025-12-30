USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...

17:17 613

Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, зафиксировано повреждение объектов в портах Южный и Черноморск. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, пишут украинские СМИ.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают спасатели, продолжается ликвидация последствий.

«Повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта», – отметил Кулеба.

По его словам, несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в частности, объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В ночь с 24 на 25 декабря россияне нанесли удар по Ильичевскому масложировому комбинату в городе Черноморске, который принадлежит компании Kernel.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1238
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1756
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 345
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1174
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3790
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2967
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1852
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 698
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2572
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2904

