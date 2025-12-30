Сколько нужно денег на новогодний стол?

Большинство азербайджанских семей активно готовятся к встрече Нового года. Те, кто располагает высокими доходами, выбирают дорогие рестораны и развлекательные центры, однако подавляющее большинство, как всегда, встретит праздник дома. Возникает вопрос: во сколько обходится праздничная закупка для среднестатистической азербайджанской семьи? Haqqin.az напоминает: в этом году в стране подорожали продукты питания и непродовольственные товары. По официальной статистике, за январь-ноябрь половина расходов населения пришлась на продукты. В среднем каждый человек тратил на еду 283,5 маната в месяц.

По наблюдениям в крупных торговых центрах и на рынках, в этом году для скромного праздничного стола на семью из четырех человек потребуется минимум 200–250 манатов. Килограмм риса стоит в среднем 3,6–6 манатов, баранины — 22–25 манатов, говядины — 17–21 манат, каштанов — 8–12 манатов, кураги — 10–15 манатов, изюма — 8–12 манатов, чернослива — 10–12 манатов, сливочного масла — 22–32 маната. Для приготовления традиционного элемента новогоднего стола — салата «Столичный» — зеленый горошек стоит 3,6–5 манатов, майонез — 4–6 манатов, сметана — 2,5–4 маната, яйца — 18–40 гяпик, куриное филе — 6–8 манатов, соленые огурцы — 2,5–4 маната, свежие огурцы — 4 маната, картофель — 1 манат, морковь — 1,5 маната. На рынках подорожала и рыба. Продавцы говорят, что большинство «местной» рыбы на самом деле привезено из-за границы, однако жалоб на вкус рыбы из Астрахани или Норвегии не поступало. Форель продается по 9–15 манатов, сазан — 7–12 манатов. В крупных торговых центрах индейка и утка, привезенные из Дагестана, стоят 18 манатов за килограмм; среди местной продукции индейка — 21–22 маната, утка — 20 манатов, живая курица — 17 манатов, петух — от 20 манатов. Фрукты для праздничного стола обходятся в среднем в 15–20 манатов (яблоки — 1,5–5 манатов, груши — 2,5–5 манатов, мандарины — 2–3 маната, хурма — 2 маната, апельсины — 2 маната, виноград — 4 маната, гранаты — 3,5–4 маната, бананы — 2,5–3 маната, киви — 3 маната).

Тем, кто хочет украсить стол другими салатами и блюдами, придется дополнительно потратить 12–15 манатов на «шубу» и 10–15 манатов на овощной салат. Перед Новым годом выросли и цены на елки и украшения. Продавцы говорят, что стоимость елок, гирлянд и игрушек увеличилась по сравнению с прошлым годом на 50 гяпиков — 5 манатов. Они жалуются на низкие продажи: покупателей мало, хотя даже в период пандемии торговля шла лучше. Цена аксессуаров с символом года начинается от 7 манатов. Покупатели, стремясь сэкономить, чаще выбирают игрушки, продающиеся поштучно. Их стоимость начинается от 1 маната и достигает 3–5 манатов.