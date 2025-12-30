Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Кувейта Ахмед Абдулла Аль-Ахмад Аль-Сабах провели телефонный разговор, сообщили в Кабинете Министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе премьер-министра Кувейта, подчеркивалось, что азербайджано-кувейтские отношения развиваются во многих сферах на основе принципов дружбы и взаимного уважения.
Главы правительств обсудили перспективы развития отношений между двумя странами, рассмотрели ряд актуальных вопросов, стоящих в повестке дня взаимовыгодного сотрудничества.