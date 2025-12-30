Пезешкиан созвонился с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и реализацию договоренностей. Об этом сообщила пресс-служба Пезешкиана, передает ТАСС.
«В ходе телефонного разговора президенты Ирана и России подчеркнули стратегический уровень отношений между Тегераном и Москвой, рассмотрели реализацию двустороннего сотрудничества и подчеркнули необходимость продолжения регулярных консультаций и укрепления координации в целях развития всесторонних отношений», - отмечается в сообщении.