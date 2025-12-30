Китай отрабатывает «взятие» Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во время учений возле Тайваня отработала взятие ключевых портов острова. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) НОАК.

В учениях использовались беспилотники, универсальные десантные корабли, эсминцы и фрегаты. Особое внимание на учения уделили переброске сил, точечным ударам, подрывным акциям с участием элитных войск и взятию портов. Также сообщается, что сухопутные войска ВЗБК НОАК вместе с подразделениями ВМС, ВВС и ракетными войсками НОАК провели дальнобойные боевые стрельбы по морским целям в акваториях к югу и северу от Тайваня.

29 декабря Китай объявил о переброске воздушных, военно-морских и ракетных войск Народно-освободительной армии в Тайваньский пролив для проведения учений «Миссия справедливости — 2025». Из-за учений КНР авиакомпании Тайваня полностью отменили рейсы на остров Цзиньмэнь и на архипелаг Мацзу.