Azercell представляет обновленное «Колесо подарков»

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell запустил кампанию «Колесо подарков» в обновленном формате, предлагая абонентам возможность бесплатно участвовать в розыгрыше призов один раз в неделю.

Новый формат открывает абонентам еще больше возможностей для выигрыша призов.

В рамках кампании представлен широкий выбор подарков, включая iPhone и другие смартфоны, умные часы, модемы и различные устройства, а также минуты для разговоров и интернет-пакеты.

Принять участие в кампании могут все абоненты Azercell, номера которых открыты для входящих и исходящих звонков. Абоненты, недавно подключившиеся к сети Azercell, смогут воспользоваться возможностью вращать колесо, начиная со следующей недели после активации номера.

Для участия в кампании достаточно перейти в раздел «Выгода» в мобильном приложении Azercell и выбрать опцию «Колесо подарков».

Более подробная информация доступна по этой ссылке: Кампания «Колесо Подарков» | Azercell