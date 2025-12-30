Украинский комбриг неожиданно похвалил «генерала Армагеддона»

Командующий 3-м армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий, которому в начале октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала, дал интервью о ситуации на фронте, в котором в числе прочего дал оценку некоторым российским командирам, сообщает BBC.

В частности, он положительно оценил действия бывшего командующего российской группировкой в Украине — генерала Сергея Суровикина, который в конце 2022 года принял «непростые решения» об отступлении из Херсона и всего правого берега Днепра, а в 2023 году командовал отражением украинского контрнаступления в Запорожской области.

«Суровикин не без талантов был дядя», — заявил Билецкий.

Генерал Сергей Суровикин получил прозвище «Генерал Армагеддон» из-за своей репутации жесткого и беспощадного командира, особенно за тактику «ковровых бомбардировок» и интенсивных атак, которые он применял во время операции в Сирии, что сделало его известным как эффективного, но жестокого военачальника, вызывающего страх.