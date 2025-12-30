USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Украинский комбриг неожиданно похвалил «генерала Армагеддона»

17:57 1233

Командующий 3-м армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий, которому в начале октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала, дал интервью о ситуации на фронте, в котором в числе прочего дал оценку некоторым российским командирам, сообщает BBC.

В частности, он положительно оценил действия бывшего командующего российской группировкой в Украине — генерала Сергея Суровикина, который в конце 2022 года принял «непростые решения» об отступлении из Херсона и всего правого берега Днепра, а в 2023 году командовал отражением украинского контрнаступления в Запорожской области.

«Суровикин не без талантов был дядя», — заявил Билецкий.

Генерал Сергей Суровикин получил прозвище «Генерал Армагеддон» из-за своей репутации жесткого и беспощадного командира, особенно за тактику «ковровых бомбардировок» и интенсивных атак, которые он применял во время операции в Сирии, что сделало его известным как эффективного, но жестокого военачальника, вызывающего страх.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1245
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1768
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 348
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1180
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3794
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2975
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1857
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 701
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2575
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2906

