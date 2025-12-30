Туск: США впервые готовы направить войска в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые публично выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после возможного заключения мирного соглашения.
По его словам, заявление прозвучало после переговоров высокого уровня с лидерами ключевых европейских стран, премьер-министром Канады Марком Карни, руководителями европейских институтов и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Туск отметил, что перспектива мира «уже не за горами» и может реализоваться в ближайшие недели, а не месяцы или годы.
Основанием для такого оптимизма, по словам польского премьера, стали первые четкие сигналы из Вашингтона. Речь идет о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины, включая возможное присутствие американских войск, например на границе или линии соприкосновения между Украиной и Россией, после достижения мирного соглашения.
Туск подчеркнул, что США впервые заявили о возможности размещения своих войск в Украине в рамках системы гарантий безопасности.
Мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.
Как пишет Reuters, Туск сделал это заявление несмотря на то, что Кремль сообщил о намерении ужесточить свою переговорную позицию, обвинив Киев в атаке на резиденцию президента России, — обвинение, которое Украина назвала беспочвенным и направленным на затягивание конфликта.
«Мир на горизонте, нет никаких сомнений в том, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться — и довольно быстро, но это все еще надежда, далекая от 100-процентной уверенности.
«Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю нам всем придется собраться…, чтобы принимать решения о будущем Украины, будущем этой части мира», — сказал Туск на заседании правительства.
По словам Туска, гарантии безопасности, предложенные Киеву Соединенными Штатами, дают основания надеяться на скорое завершение войны, однако Украине придется пойти на «компромиссы» по территориальным вопросам.