Туск: США впервые готовы направить войска в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые публично выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после возможного заключения мирного соглашения.

По его словам, заявление прозвучало после переговоров высокого уровня с лидерами ключевых европейских стран, премьер-министром Канады Марком Карни, руководителями европейских институтов и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Туск отметил, что перспектива мира «уже не за горами» и может реализоваться в ближайшие недели, а не месяцы или годы.

Основанием для такого оптимизма, по словам польского премьера, стали первые четкие сигналы из Вашингтона. Речь идет о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины, включая возможное присутствие американских войск, например на границе или линии соприкосновения между Украиной и Россией, после достижения мирного соглашения.

Туск подчеркнул, что США впервые заявили о возможности размещения своих войск в Украине в рамках системы гарантий безопасности.