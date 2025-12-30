USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Туск: США впервые готовы направить войска в Украину

обновлено 18:49
18:49 1768

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые публично выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после возможного заключения мирного соглашения.

По его словам, заявление прозвучало после переговоров высокого уровня с лидерами ключевых европейских стран, премьер-министром Канады Марком Карни, руководителями европейских институтов и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Туск отметил, что перспектива мира «уже не за горами» и может реализоваться в ближайшие недели, а не месяцы или годы.

Основанием для такого оптимизма, по словам польского премьера, стали первые четкие сигналы из Вашингтона. Речь идет о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины, включая возможное присутствие американских войск, например на границе или линии соприкосновения между Украиной и Россией, после достижения мирного соглашения.

Туск подчеркнул, что США впервые заявили о возможности размещения своих войск в Украине в рамках системы гарантий безопасности.

*** 17:59

Мир в Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

Как пишет Reuters, Туск сделал это заявление несмотря на то, что Кремль сообщил о намерении ужесточить свою переговорную позицию, обвинив Киев в атаке на резиденцию президента России, — обвинение, которое Украина назвала беспочвенным и направленным на затягивание конфликта.

«Мир на горизонте, нет никаких сомнений в том, что произошли события, дающие основания надеяться, что эта война может закончиться — и довольно быстро, но это все еще надежда, далекая от 100-процентной уверенности.

«Когда я говорю, что мир на горизонте, я имею в виду ближайшие недели, а не месяцы или годы. К январю нам всем придется собраться…, чтобы принимать решения о будущем Украины, будущем этой части мира», — сказал Туск на заседании правительства.

По словам Туска, гарантии безопасности, предложенные Киеву Соединенными Штатами, дают основания надеяться на скорое завершение войны, однако Украине придется пойти на «компромиссы» по территориальным вопросам.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1245
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1769
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 348
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1180
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3794
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2975
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1857
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 701
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2575
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2906

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1245
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1769
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 348
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1180
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3794
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2975
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1857
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 701
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2575
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться