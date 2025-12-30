На российской «радиостанции Судного дня» внезапно заиграло «Лебединое озеро»

В эфире российской радиостанции УВБ-76, известной как «радио Судного дня», внезапно прозвучала музыка — заиграло «Лебединое озеро», сообщают телеграм-каналы.
Как правило, УВБ-76, также известная как «жужжалка», передает короткие зашифрованные сообщения и монотонный фоновый сигнал.
Среди экспертов и наблюдателей распространено мнение, что радиостанция может быть связана с российской системой автоматического ответного ядерного удара «Периметр», также известной как «Мертвая рука». При этом официальных подтверждений этой информации нет.
