Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

На российской «радиостанции Судного дня» внезапно заиграло «Лебединое озеро»

18:31 781

В эфире российской радиостанции УВБ-76, известной как «радио Судного дня», внезапно прозвучала музыка — заиграло «Лебединое озеро», сообщают телеграм-каналы.

Как правило, УВБ-76, также известная как «жужжалка», передает короткие зашифрованные сообщения и монотонный фоновый сигнал.

Среди экспертов и наблюдателей распространено мнение, что радиостанция может быть связана с российской системой автоматического ответного ядерного удара «Периметр», также известной как «Мертвая рука». При этом официальных подтверждений этой информации нет.

Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
Экс-глава Нефтчалы вышел на свободу
18:09 1249
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 1773
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
Али Асадов и премьер Кувейта обсудили развитие двусторонних отношений
17:37 349
Сколько нужно денег на новогодний стол?
Сколько нужно денег на новогодний стол?
17:22 1181
Танкер «Кельбаджар» свободен
Танкер «Кельбаджар» свободен обновлено 17:08
17:08 3795
В Азербайджане создается новое агентство
В Азербайджане создается новое агентство указ президента Ильхама Алиева
16:45 2979
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
Новогоднее обращение от Абдуллы Оджалана
16:29 1861
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
AMADA подводит итоги 2025 года: системное развитие, международное признание и укрепление культуры чистого спорта
16:27 382
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
Казахстан сократил экспорт нефти через Россию. А через Азербайджан увеличил
16:16 704
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
Нетаньяху поставил подпись. Президент Сомали срочно летит к Эрдогану
14:58 2576
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
«Такого нападения не было»: Киев ответил на обвинения Москвы
14:48 2907

