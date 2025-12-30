USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Постпред США: Попытка атаки на резиденцию Путина выглядит безрассудной

19:23 1569

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что сообщения о возможной попытке атаки на резиденцию президента России Владимира Путина выглядят как «безрассудный поступок» на фоне продолжающихся переговоров.

По его словам, с российской стороны поступают сообщения о предполагаемой атаке с использованием дрона или дронов, однако пока неясно, было ли это на самом деле. Уитакер отметил, что Украина регулярно подвергается атакам дронов и ракет и вынуждена сосредотачиваться на их отражении.

«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет его достичь, и при этом совершать действия, которые могут восприниматься как безрассудные или непродуктивные», — подчеркнул постоянный представитель США при НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию президента России в Валдае и пообещал пересмотреть переговорную позицию Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления ложью, утверждая, что Россия готовит почву для возможного удара по правительственным зданиям в Киеве.

Подтверждений атаки на данный момент нет. Сообщения Министерства обороны России о числе беспилотников расходятся между утренним отчетом и последующим пресс-релизом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что услышал об инциденте от Владимира Путина утром, отметил, что ему это «не нравится», и напомнил о приостановке поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», не уточнив возможных изменений в переговорном процессе.

21:21 1462
12:33 5551
21:34 671
12:07 3820
20:21 1970
01:52 6391
14:38 10718
20:31 1883
19:55 1625
21:00 1377
18:49 3375

