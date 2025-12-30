В Украине и Франции пройдут встречи по инициативе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 3 января в Украине запланирована встреча «Коалиции желающих» на уровне советников, а 6 января лидеры стран намерены провести переговоры во Франции.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о достигнутой договоренности с советниками по национальной безопасности стран «Коалиции желающих» о проведении встречи в ближайшее время. Зеленский отметил, что сначала переговоры пройдут на уровне советников, после чего состоятся встречи на уровне лидеров государств.

Президент Украины также выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах взаимодействия. Он сообщил, что 30 декабря состоялись контакты между командами США и Украины.

Кроме того, Зеленский обсудил с Умеровым дальнейшие шаги и ключевые акценты в переговорном процессе.