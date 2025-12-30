USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали

Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые документы в рамках мирного плана могут быть готовы к подписанию уже в январе. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнув, что подписание будет зависеть от готовности сторон.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Украине с усилением противовоздушной обороны, в частности с поставками ракет для систем NASAMS и PAC-3. Украинская сторона уже передала США соответствующие документы с указанием необходимого количества вооружений.

Глава государства также сообщил, что определился с кандидатурой на пост руководителя Офиса президента. По его словам, информация будет обнародована позже, а в начале следующего года ожидаются изменения и в руководстве областных военных администраций.

Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. «Главное, чтобы российская сторона не боялась», — отметил он.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Киев готов принять президента США Дональда Трампа с визитом в любой момент при наличии условий безопасности. По словам Зеленского, визит американского лидера непосредственно в Украину мог бы стать сигналом о возможности прекращения огня и был бы полезным для страны.

В рамках переговорного процесса Украина настаивает на том, чтобы мониторинговая миссия под руководством международных партнеров начала работу одновременно с прекращением огня. Зеленский отметил, что такая миссия могла бы фиксировать возможные нарушения, включая операции «под чужим флагом», и что механизмы реагирования на подобные инциденты уже прописаны в гарантиях безопасности.

Президент Украины также рассказал об обсуждении с Дональдом Трампом вопросов экономического восстановления страны. Речь идет о так называемом Prosperity Package — пакете документов, направленных на создание рабочих мест и восстановление экономики на всей территории Украины. Зеленский заявил, что Трамп хочет, чтобы средняя зарплата в Украине выросла в три раза.

По словам Зеленского, американская сторона заинтересована в привлечении американского и европейского бизнеса в Украину и рассматривает возможность создания условий для существенного роста заработных плат в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что речь идет не о немедленных изменениях, а о стратегии восстановления после завершения войны.

«Сначала мы должны закончить эту войну, а затем переходить к масштабному восстановлению», — отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможность размещения в Украине американских миротворческих сил в рамках гарантий безопасности.

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы проговариваем этот вопрос и с президентом Трампом, и с представителями «Коалиции решительных». Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности», — заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил, что украинская делегация обсудила с американской стороной сообщения о якобы атаке на резиденцию президента России в Валдае. По его словам, украинская переговорная группа связалась с американскими коллегами и изложила свою позицию.

«Мы понимаем, что это фейк. Наши партнеры благодаря техническим возможностям всегда могут проверить, что это было неправдой», — подчеркнул Зеленский.

Говоря о перспективах урегулирования, президент Украины также заявил, что Россия, по его мнению, не заинтересована в проведении какого-либо референдума. Он отметил, что для этого необходимы условия безопасности, которые, как считает Киев, Москва предоставлять не намерена.

«Для референдума нужна безопасность. Они не хотят предоставлять ни безопасность, ни прекращение огня для людей, пока не будут решены определенные вопросы. Они будут находить причины, чтобы не было прекращения огня», — заявил Зеленский, подчеркнув, что проведение референдума без безопасной инфраструктуры невозможно.

