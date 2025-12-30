Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые документы в рамках мирного плана могут быть готовы к подписанию уже в январе. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнув, что подписание будет зависеть от готовности сторон.

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Украине с усилением противовоздушной обороны, в частности с поставками ракет для систем NASAMS и PAC-3. Украинская сторона уже передала США соответствующие документы с указанием необходимого количества вооружений.

Глава государства также сообщил, что определился с кандидатурой на пост руководителя Офиса президента. По его словам, информация будет обнародована позже, а в начале следующего года ожидаются изменения и в руководстве областных военных администраций.

Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. «Главное, чтобы российская сторона не боялась», — отметил он.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Киев готов принять президента США Дональда Трампа с визитом в любой момент при наличии условий безопасности. По словам Зеленского, визит американского лидера непосредственно в Украину мог бы стать сигналом о возможности прекращения огня и был бы полезным для страны.

В рамках переговорного процесса Украина настаивает на том, чтобы мониторинговая миссия под руководством международных партнеров начала работу одновременно с прекращением огня. Зеленский отметил, что такая миссия могла бы фиксировать возможные нарушения, включая операции «под чужим флагом», и что механизмы реагирования на подобные инциденты уже прописаны в гарантиях безопасности.

Президент Украины также рассказал об обсуждении с Дональдом Трампом вопросов экономического восстановления страны. Речь идет о так называемом Prosperity Package — пакете документов, направленных на создание рабочих мест и восстановление экономики на всей территории Украины. Зеленский заявил, что Трамп хочет, чтобы средняя зарплата в Украине выросла в три раза.

По словам Зеленского, американская сторона заинтересована в привлечении американского и европейского бизнеса в Украину и рассматривает возможность создания условий для существенного роста заработных плат в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что речь идет не о немедленных изменениях, а о стратегии восстановления после завершения войны.

«Сначала мы должны закончить эту войну, а затем переходить к масштабному восстановлению», — отметил президент Украины.