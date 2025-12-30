Карапетяна освободили

Российско-армянскому предпринимателю Самвелу Карапетяну изменили меру пресечения – с заключения под стражу на домашний арест. Информацию подтвердил его адвокат Армен Фероян. Кроме того, в отношении Карапетяна применен залог.

24 декабря защита бизнесмена подала жалобу в Кассационный суд на решение Апелляционного суда от 11 декабря, отклонившего апелляцию против ареста.

Напомним, Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого правительство объявило о намерении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В офисах группы компаний «Ташир» прошли обыски и задержания.