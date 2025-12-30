Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана

Расследования грузинских и международных СМИ указывают на устойчивое и системное присутствие в регионах Грузии, населенных этническими азербайджанцами, иранской религиозно-идеологической инфраструктуры.
В центре внимания находится деятельность филиала международного университета «Аль-Мустафа», который на протяжении около 15 лет функционирует в регионе Гардабани и в других населенных пунктах исторической Борчалы, распространяя среди местного населения шиитскую религиозную доктрину.
Согласно материалам грузинской службы «Радио Свобода», филиал университета действует без официальной регистрации и аккредитации со стороны Министерства образования Грузии. Несмотря на это, его работа, по данным расследования, не только не пресекается, но и фактически осуществляется при молчаливом согласии, а в отдельных случаях - и при непосредственном участии представителей государственных структур. В публикациях отмечается, что представители Агентства по делам религии и других ведомств регулярно контактируют с руководством и преподавателями данного учебного заведения.
На фоне этой деятельности в последние годы фиксируются заметные социальные и культурные изменения в среде азербайджанцев Грузии. Речь идет о росте влияния радикальных форм шиизма, увеличении числа женщин, строго следующих религиозным нормам в одежде, а также о росте случаев ранних браков, включая выдачу замуж несовершеннолетних девочек. Эти процессы вызывают обеспокоенность как у грузинских экспертов по безопасности, так и у части местного сообщества.
Международный университет «Аль-Мустафа» является крупной транснациональной структурой, получающей значительное финансирование из бюджета Ирана и имеющей филиалы в десятках стран. Грузинское отделение специализируется на религиозном обучении, преподавании фарси и изучении Корана, ориентируясь преимущественно на азербайджаноязычное население.
Обучение ведется бесплатно, вступительные экзамены отсутствуют, а выпускникам открывается возможность продолжить образование в иранском городе Кум - одном из центров шиитского богословия. По имеющимся данным, ежемесячная стипендия для студентов в Куме составляет около 700 долларов.
С 2020 года университет «Аль-Мустафа» находится под санкциями США, а с 2022 года - под санкциями Канады. В заявлении Госдепартамента США подчеркивалось, что сеть университета, действующая примерно в 50 странах, использовалась в целях вербовки наемников для участия в войне в Сирии на стороне режима Асада. В частности, утверждалось, что Корпус стражей исламской революции использовал университет как прикрытие для набора афганцев в бригаду «Фатемиюн» и пакистанцев - в бригаду «Зейнабиюн». Отметим, что обе эти структуры находятся в санкционных списках и участвовали в боевых действиях в Сирии.
Эти обвинения долгое время отрицались Тегераном, однако в 2017 году ректор университета косвенно подтвердил их, признав, что значительное число выпускников «Аль-Мустафы» погибло, получило инвалидность или продолжает воевать в Сирии.
В 2023 году декан университета публично заявил, что некоторые представители нового правительства талибов в Афганистане ранее обучались в этом вузе. В 2024 году деятельность филиала «Аль-Мустафы» была запрещена властями ФРГ по обвинению в пропаганде исламского экстремизма, а в том же году была закрыта мечеть Имама Али в Гамбурге, связанная с местным Исламским центром.
Финансирование университета осуществляется через структуры, находящиеся под контролем канцелярии Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. По данным иранских экономических источников, в 2018 году «Аль-Мустафа» получил из государственного бюджета в семь раз больше средств, чем Тегеранский университет. На 2024/2025 учебный год объем финансирования, по оценкам аналитиков, превышает 100 миллионов долларов.
Грузинский филиал университета, по данным открытых источников, базируется в селе Поничала недалеко от Тбилиси, в здании, принадлежащем гражданину Ирана Мохаммеду Резе Калан Фарибе. При этом основное обучение проводится в медресе Имама Резы и «Аль-Хикмет» в Марнеули и Гардабани. Рядом с воскресной школой в Поничала расположена мечеть Ахли-Бейт, связанная с духовным деятелем Ниязом Амирхановым, возглавляющим медресе в Гардабани и одновременно руководящим культурно-благотворительным центром Ахли-Бейт.
В 2024 году в селе Ахалкалаки Марнеульского района была торжественно открыта новая мечеть Имама Резы, при этом на церемонии присутствовали представители правительства Грузии, религиозные лидеры и руководство Агентства по делам религии. Эти факты усиливают ощущение официальной легитимации в Грузии деятельности структур, связанных с «Аль-Мустафой».
Влад Нарсия, бывший руководитель аналитической службы Агентства по делам религии, указывает, что без согласия Службы государственной безопасности Грузии функционирование такого учебного заведения на территории страны было бы невозможно. Нарсия обращает внимание на то, что Заза Вашакмадзе - нынешний глава Агентства по делам религии - ранее работал в системе государственной безопасности, хотя в его официальной биографии об этом нет ни слова.
При этом сайт агентства регулярно публикует отчеты о встречах с иранскими религиозными и образовательными деятелями, в которых представители «Аль-Мустафы» участвуют практически постоянно.
Бывший преподаватель филиала и переводчик Октай Казумов прямо называет университет «Аль-Мустафа» инструментом иранского влияния, подчеркивая, что преподаватели обучались в Иране, учебные материалы издаются там же, финансирование поступает из Тегерана, а руководство назначается централизованно. Он отмечает, что среди части шиитского населения Грузии действительно существует симпатия к Ирану, и этот фактор Тегеран сознательно использует в долгосрочной стратегии, которая была сформулирована еще в начале 2010-х годов. В книге «Двадцать лет беспрецедентных отношений между Ираном и Грузией», опубликованной в 2013 году, приводятся слова первого посла исламской республики в Тбилиси Ферейдуна Хакбини о том, что Иран намерен «покорять не мечом, а любовью».
Востоковеды и религиоведы рассматривают деятельность «Аль-Мустафы» как практическое воплощение этой концепции «мягкой силы».
При этом Иран - не единственный игрок, стремящийся работать с религиозными и этническими меньшинствами в Грузии. Турция, Саудовская Аравия, Катар и другие государства также инвестируют в религиозное образование и гуманитарные проекты. Однако отличие иранского подхода, по мнению экспертов, заключается в его идеологической целостности и долгосрочном расчете на формирование лояльной религиозной элиты.
Большинство опрошенных «Радио Свобода» специалистов сходятся во мнении, что без негласного одобрения со стороны грузинских силовых структур иностранным религиозным организациям было бы невозможно столь свободно действовать в регионах с высокой концентрацией национальных меньшинств.
И в этом контексте деятельность университета «Аль-Мустафа» выглядит не просто как религиозная инициатива, а как элемент сложного баланса между внутренней политикой, внешним влиянием и стратегией контроля над чувствительными сообществами внутри Грузии.