Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана

Расследования грузинских и международных СМИ указывают на устойчивое и системное присутствие в регионах Грузии, населенных этническими азербайджанцами, иранской религиозно-идеологической инфраструктуры. В центре внимания находится деятельность филиала международного университета «Аль-Мустафа», который на протяжении около 15 лет функционирует в регионе Гардабани и в других населенных пунктах исторической Борчалы, распространяя среди местного населения шиитскую религиозную доктрину.

Согласно материалам грузинской службы «Радио Свобода», филиал университета действует без официальной регистрации и аккредитации со стороны Министерства образования Грузии. Несмотря на это, его работа, по данным расследования, не только не пресекается, но и фактически осуществляется при молчаливом согласии, а в отдельных случаях - и при непосредственном участии представителей государственных структур. В публикациях отмечается, что представители Агентства по делам религии и других ведомств регулярно контактируют с руководством и преподавателями данного учебного заведения. На фоне этой деятельности в последние годы фиксируются заметные социальные и культурные изменения в среде азербайджанцев Грузии. Речь идет о росте влияния радикальных форм шиизма, увеличении числа женщин, строго следующих религиозным нормам в одежде, а также о росте случаев ранних браков, включая выдачу замуж несовершеннолетних девочек. Эти процессы вызывают обеспокоенность как у грузинских экспертов по безопасности, так и у части местного сообщества. Международный университет «Аль-Мустафа» является крупной транснациональной структурой, получающей значительное финансирование из бюджета Ирана и имеющей филиалы в десятках стран. Грузинское отделение специализируется на религиозном обучении, преподавании фарси и изучении Корана, ориентируясь преимущественно на азербайджаноязычное население.

Обучение ведется бесплатно, вступительные экзамены отсутствуют, а выпускникам открывается возможность продолжить образование в иранском городе Кум - одном из центров шиитского богословия. По имеющимся данным, ежемесячная стипендия для студентов в Куме составляет около 700 долларов. С 2020 года университет «Аль-Мустафа» находится под санкциями США, а с 2022 года - под санкциями Канады. В заявлении Госдепартамента США подчеркивалось, что сеть университета, действующая примерно в 50 странах, использовалась в целях вербовки наемников для участия в войне в Сирии на стороне режима Асада. В частности, утверждалось, что Корпус стражей исламской революции использовал университет как прикрытие для набора афганцев в бригаду «Фатемиюн» и пакистанцев - в бригаду «Зейнабиюн». Отметим, что обе эти структуры находятся в санкционных списках и участвовали в боевых действиях в Сирии. Эти обвинения долгое время отрицались Тегераном, однако в 2017 году ректор университета косвенно подтвердил их, признав, что значительное число выпускников «Аль-Мустафы» погибло, получило инвалидность или продолжает воевать в Сирии. В 2023 году декан университета публично заявил, что некоторые представители нового правительства талибов в Афганистане ранее обучались в этом вузе. В 2024 году деятельность филиала «Аль-Мустафы» была запрещена властями ФРГ по обвинению в пропаганде исламского экстремизма, а в том же году была закрыта мечеть Имама Али в Гамбурге, связанная с местным Исламским центром. Финансирование университета осуществляется через структуры, находящиеся под контролем канцелярии Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. По данным иранских экономических источников, в 2018 году «Аль-Мустафа» получил из государственного бюджета в семь раз больше средств, чем Тегеранский университет. На 2024/2025 учебный год объем финансирования, по оценкам аналитиков, превышает 100 миллионов долларов. Грузинский филиал университета, по данным открытых источников, базируется в селе Поничала недалеко от Тбилиси, в здании, принадлежащем гражданину Ирана Мохаммеду Резе Калан Фарибе. При этом основное обучение проводится в медресе Имама Резы и «Аль-Хикмет» в Марнеули и Гардабани. Рядом с воскресной школой в Поничала расположена мечеть Ахли-Бейт, связанная с духовным деятелем Ниязом Амирхановым, возглавляющим медресе в Гардабани и одновременно руководящим культурно-благотворительным центром Ахли-Бейт.