В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
ОАЭ планируют купить долю украинского производителя ракет "Фламинго".

Объединенные Арабские Эмираты намерены приобрести миноритарную долю в украинской defense-tech-компании Fire Point, которую оценили в $2,5 млрд.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на конфиденциальные источники в компании.

Речь идет об оборонной группе EDGE, принадлежащей суверенному фонду ОАЭ. Fire Point уже подала необходимые документы в Антимонопольный комитет Украины.

По данным источников, в рамках сделки планируется продать около 30% компании за сумму около $760 млн.

Ранее совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый по делу о коррупции в украинской энергетике, претендовал на 50% акций компании. Штилерман также признал, что фигурант пленок операции НАБУ и САП "Мидас" Игорь Фурсенко работал у них.

Совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич отрицает свою связь с компанией-производителем дронов Fire Point и лоббирование ее интересов.

