В Литве приготовились взорвать мосты на границе с Россией

В Литве мосты, расположенные вблизи границы с Россией и Беларусью, оснащают специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатки, сообщили LRT в вооруженных силах страны.

Внимание на то, что на мостах у белорусской границы почти одновременно начали строительные работы, обратили жители Литвы. Военные пояснили, что работы ведутся в рамках мер по укреплению обороны страны, согласованных в июле 2024 года.

«Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», — заявили военные.

В Вооруженных силах Литвы отметили, что вдоль границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Кроме того, ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог и углублению ирригационных каналов, которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми заграждениями.