USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

В Литве приготовились взорвать мосты на границе с Россией

21:15 519

В Литве мосты, расположенные вблизи границы с Россией и Беларусью, оснащают специальными инженерными конструкциями для крепления взрывчатки, сообщили LRT в вооруженных силах страны.

Внимание на то, что на мостах у белорусской границы почти одновременно начали строительные работы, обратили жители Литвы. Военные пояснили, что работы ведутся в рамках мер по укреплению обороны страны, согласованных в июле 2024 года.

«Мосты и дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», — заявили военные.

В Вооруженных силах Литвы отметили, что вдоль границы уже создали несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Кроме того, ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог и углублению ирригационных каналов, которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми заграждениями.

Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
21:21 1469
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 5554
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
21:34 679
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
12:07 3820
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
20:21 1976
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 6393
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
14:38 10722
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
20:31 1888
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно... фото; обновлено 19:55
19:55 1626
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали обновлено 21:00
21:00 1380
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 3377

ЭТО ВАЖНО

Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
21:21 1469
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 5554
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
21:34 679
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
12:07 3820
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
20:21 1976
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 6393
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
14:38 10722
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
20:31 1888
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно... фото; обновлено 19:55
19:55 1626
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали обновлено 21:00
21:00 1380
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 3377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться