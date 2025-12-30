USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев

21:24 406

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
21:21 1472
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33 5554
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
21:34 680
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
12:07 3820
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
20:21 1977
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52 6393
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
14:38 10725
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
20:31 1889
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно... фото; обновлено 19:55
19:55 1626
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали обновлено 21:00
21:00 1381
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49 3378

