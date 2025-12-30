Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
December 30, 2025
