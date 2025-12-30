Лидеры стран Европы провели экстренный разговор

Европейские лидеры провели телефонные переговоры для обсуждения ситуации по Украине после заявлений из Москвы о пересмотре позиции на переговорах из-за якобы атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает Bloomberg.

К разговору также присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Детали разговора агентство не приводит.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию президента России в Валдае и пообещал пересмотреть переговорную позицию Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления ложью, утверждая, что Россия готовит почву для возможного удара по правительственным зданиям в Киеве.

Подтверждений атаки на данный момент нет. Сообщения Министерства обороны России о числе беспилотников расходятся между утренним отчетом и последующим пресс-релизом.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что услышал об инциденте от Владимира Путина утром, отметил, что ему это «не нравится», и напомнил о приостановке поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», не уточнив возможных изменений в переговорном процессе.

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.