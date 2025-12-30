USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Мегаограбление банка в Германии

22:06

Грабители в Германии сумели проделать проход в хранилище банка и вынесли из депозитных ячеек ценные предметы на сумму до 90 млн евро, сообщает Associated Press.

Ограбление, от которого пострадали около 2,7 тыс. клиентов, произошло в банке Sparkasse в городе Гельзенкирхен в понедельник, однако о подробностях стало известно лишь позже.

В понедельник в банке сработала пожарная сирена, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили проделанную грабителями дыру в стене и разграбленное хранилище.

Немецкое агентство DPA сообщало, что это ограбление может быть одним из крупнейших в истории ФРГ.

Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
21:21
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
12:33
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
21:34
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
12:07
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
20:21
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
01:52
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
14:38
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
20:31
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно...
Порты в Одесской области под ударом: повреждены резервуары, судно... фото; обновлено 19:55
19:55
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали
Что обсуждают Киев и Вашингтон? Зеленский раскрыл детали обновлено 21:00
21:00
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину
Туск: США впервые готовы направить войска в Украину обновлено 18:49
18:49

