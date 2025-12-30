Мегаограбление банка в Германии

Грабители в Германии сумели проделать проход в хранилище банка и вынесли из депозитных ячеек ценные предметы на сумму до 90 млн евро, сообщает Associated Press.

Ограбление, от которого пострадали около 2,7 тыс. клиентов, произошло в банке Sparkasse в городе Гельзенкирхен в понедельник, однако о подробностях стало известно лишь позже.

В понедельник в банке сработала пожарная сирена, после чего туда прибыли пожарные и полицейские. Они обнаружили проделанную грабителями дыру в стене и разграбленное хранилище.

Немецкое агентство DPA сообщало, что это ограбление может быть одним из крупнейших в истории ФРГ.