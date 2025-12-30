США ввели санкции против компаний и лиц в Иране и Венесуэле

Соединенные Штаты с 30 декабря вводят санкции против десяти юридических и физических лиц, базирующихся в Иране и Венесуэле, в связи с поставками беспилотников. Об этом во вторник сообщили в Госдепе США.

В санкционный список попали, в частности, венесуэльская компания, которая способствовала продаже боевых БПЛА иранской разработки на миллионы долларов, а также компании и отдельные лица, связанные с сетями закупок, которые поддерживали иранские программы по созданию БПЛА и баллистических ракет.

"Продолжающиеся поставки Ираном обычных вооружений в Каракас представляют угрозу интересам США в нашем регионе", – заявили в Государственном департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что сегодняшние меры подчеркивают важность повторного введения санкций и других ограничений против Ирана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Юридические и физические лица, внесенные сегодня в санкционный список, демонстрируют, что Иран активно распространяет свои боевые БПЛА и продолжает закупать компоненты, связанные с ракетными программами, вопреки ограничениям ООН", – подчеркнули в Госдепе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе был выведен из эксплуатации "крупный объект" на территории Венесуэлы.