Бригада «Азов» развернулась под Добропольем

12-я бригада ВСУ «Азов» заявила о занятии полосы обороны на Добропольском направлении и начале выполнения боевых задач в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов».

Как говорится в сообщении бригады в Telegram, подразделения уже проводят контрдиверсионные и ударно-поисковые действия, а также работы по укреплению линии обороны. Отмечается, что бригада действует во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины.

Добропольское направление расположено в Донецкой области, преимущественно на территории Покровского района. Здесь продолжаются активные боевые действия, в том числе вблизи городов Покровска, Мирнограда и Доброполье.

Управление данным направлением было передано 1-му корпусу НГУ «Азов» 4 августа 2025 года.