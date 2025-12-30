USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека

30 декабря 2025, 23:24 490

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44% и достиг самого низкого уровня с начала 1970-х годов, подсчитало агентство Reuters на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog.

Издание связало это с прекращением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а также с тем, что Европейский союз постепенно сокращает импорт топлива из России.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в 2018–2019 годах, составив более 175–180 млрд куб. м в год, пишет агентство. Однако в 2025 году поставки «Газпрома» в регион составили всего 18 млрд куб. м, они осуществлялись по газопроводу «Турецкий поток», следует из данных Entsog.

Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов: так, в 1975 году Советский Союз поставил в Европу 19,3 млрд куб. м газа, что больше, чем 6,8 млрд куб. м, экспортированных в 1973-м. Это были первые годы экспорта газа из Сибири, отмечает Reuters.

«Турецкий поток» — единственный транзитный маршрут для экспорта российского газа в Европу, оставшийся после отказа Киева продлевать соглашение (истекло 1 января 2025-го). Помимо Турции, газ по нему получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде (СПГ) танкерами и является вторым по величине поставщиком газа в ЕС после США, напоминает Reuters.

По данным Entsog, в декабре поставки по «Турецкому потоку» в Европу увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем составил около 56 млн куб. м в сутки. По сравнению с ноябрем этот показатель вырос на 3%.

В то же время применительно к данным за целый год экспорт по «Турецкому потоку» в Европу увеличился примерно на 7% по сравнению с 2024 годом.

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 292
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 237
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4752
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12483
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3742
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6279
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1930
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3516
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3188

ЭТО ВАЖНО

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 292
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 237
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4752
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12483
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3742
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6279
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1930
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3516
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться