В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Серьезные проблемы в тоннеле под Ла-Маншем

30 декабря 2025, 23:42 1012

Компания Eurostar, организующая движение скоростных поездов между континентальной Европой и Великобританией, рекомендует пассажирам отложить или перенести запланированные поездки.

Во вторник были отменены практически все поезда, следующие под Ла-Маншем, — из-за проблем с контактной сетью. Ранее сообщалось, что из-за этого внутри остановился Le Shuttle — грузовой поезд, перевозящий между Великобританией и континентом автомобили.

В зимние праздники сеть Eurostar, связывающая многие европейские столицы и курорты, — одна из самых загруженных в Европе. В 2024-м компания перевезла 19,5 млн пассажиров.

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 293
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 237
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4754
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12484
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3742
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6279
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1930
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3518
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3189

