Серьезные проблемы в тоннеле под Ла-Маншем

Компания Eurostar, организующая движение скоростных поездов между континентальной Европой и Великобританией, рекомендует пассажирам отложить или перенести запланированные поездки.

Во вторник были отменены практически все поезда, следующие под Ла-Маншем, — из-за проблем с контактной сетью. Ранее сообщалось, что из-за этого внутри остановился Le Shuttle — грузовой поезд, перевозящий между Великобританией и континентом автомобили.

В зимние праздники сеть Eurostar, связывающая многие европейские столицы и курорты, — одна из самых загруженных в Европе. В 2024-м компания перевезла 19,5 млн пассажиров.