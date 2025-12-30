USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

На преследуемом США танкере появился российский флаг

30 декабря 2025, 23:59

Экипаж нефтеналивного танкера Bella 1, который силы США преследуют после попытки задержания в Карибском бассейне 21 декабря, недавно нарисовал на борту российский флаг, «пытаясь претендовать на защиту со стороны России», сообщили The New York Times два американских чиновника. По словам одного из собеседников газеты, большая часть экипажа судна — выходы из России, Украины и Индии.

Силы США пытались задержать танкер в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Как писала NYT, Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу, а когда американские военные приблизились к нему вечером 20 декабря, на судне не было действующего национального флага, свидетельствующего о его принадлежности. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает танкер судном без гражданства, и он может быть досмотрен в море в соответствии с международным законодательством.

Агентство Bloomberg сообщало, что танкер шел под флагом Панамы. При этом из данных сервиса отслеживания судов Marinetraffic следует, что Bella 1 ходит под флагом Гайаны. С 17 декабря у судна выключен ретранслятор, так что точно установить его местоположение невозможно. Тогда танкер находился в акватории Атлантического океана недалеко от островов Антигуа и Барбуда, в качестве пункта назначения указан остров Кюрасао. Чиновники рассказали NYT, что недавно судно, по всей видимости, сменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря и, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию.

Газета сообщала, что американские власти получили ордер на арест Bella 1 в связи с подозрениями в перевозке иранской нефти — из-за этого танкер с прошлого года находится в санкционных списках США.

Экипаж не позволил береговой охране США попасть на борт, поэтому американские силы запросили подмогу, писало Reuters. По информации агентства, к операции могут привлечь группу реагирования на угрозы морской безопасности, которая может высадиться с вертолетов.

