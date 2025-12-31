USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Германия разработала секретный план на случай войны

Германия разработала секретный план на случай войны

00:19

В Германии считают, что участившиеся кибератаки, диверсии и кампании дезинформации могут стать предвестниками масштабного военного конфликта. На этом фоне страна разработала секретный план действий на случай войны.

Об этом сообщает издание Politico, с материалами которого ознакомились журналисты.

Согласно публикации, документ содержит положения о том, как Берлин намерен организовывать оборону и координировать действия в случае конфликта в рамках НАТО.

Отмечается, что Германия взяла на себя ключевую роль в логистике и планировании переброски подкреплений для Альянса на фоне роста напряженности после начала войны между Россией и Украиной.

В документе подчеркивается, что так называемые гибридные меры — включая кибероперации и информационное воздействие — могут рассматриваться не как фоновое давление, а как часть подготовки к возможной военной эскалации.

В случае конфликта Германия рассматривается как оперативная база и транзитный коридор для сил НАТО, которые могут оказаться под давлением на ранних этапах развития кризиса. Речь идет о роли страны в обеспечении передвижения, снабжения и координации войск Альянса.

Указывается, что 24-страничный документ представляет собой «облегченную версию» более масштабного плана. Его задача — согласование действий гражданских и военных структур и определение роли Германии как ключевого логистического узла.

В материале также отмечается, что в случае вооруженного конфликта Германия может стать приоритетной целью для ударов с применением дальнобойных средств поражения. Потенциальные атаки, как предполагается, могут быть направлены как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.

По данным издания, в последние месяцы Германия и ее союзники столкнулись с рядом инцидентов, которые соответствуют сценариям, описанным в документе.

Сообщается также о росте числа случаев шпионажа, кибератак и попыток влияния на политические институты, критически важную инфраструктуру и общественное мнение. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт ранее заявил, что страна ежедневно сталкивается с гибридными угрозами.

