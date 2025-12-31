USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне

00:24 237

Могадишо (Сомали). Участники митинга, осуждающего недавнее заявление Израиля о признании отколовшегося региона Сомалиленд, размахивают сомалийскими флагами

Чоррильос (Перу). Шаманы держат в руках изображения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Китая Си Цзиньпина, совершая ритуалы и озвучивая прогнозы на 2026 год

Киев (Украина). Квартира, пострадавшая от удара российского беспилотника

Аль-Маваси (Газа). Палестинская женщина переходит затопленную улицу в условиях холодной зимы

Сантьяго (Чили). В столице Чили объявлена тревога из-за лесных пожаров

Вашингтон (США). Марш мира буддийских монахов

Катманду (Непал). Празднование Нового года по тибетскому календарю

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 298
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 238
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4758
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12486
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3745
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6279
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1931
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3521
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3191

