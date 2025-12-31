Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне

Могадишо (Сомали). Участники митинга, осуждающего недавнее заявление Израиля о признании отколовшегося региона Сомалиленд, размахивают сомалийскими флагами
Чоррильос (Перу). Шаманы держат в руках изображения лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Китая Си Цзиньпина, совершая ритуалы и озвучивая прогнозы на 2026 год
Киев (Украина). Квартира, пострадавшая от удара российского беспилотника
Аль-Маваси (Газа). Палестинская женщина переходит затопленную улицу в условиях холодной зимы
Сантьяго (Чили). В столице Чили объявлена тревога из-за лесных пожаров
Вашингтон (США). Марш мира буддийских монахов
Катманду (Непал). Празднование Нового года по тибетскому календарю