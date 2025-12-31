USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!

Джейхун Наджафов, собкор
В канун наступающего 2026 года редакция haqqin.az традиционно подсчитала, во сколько для семьи из четырех человек с учетом цен на продукты в столичных супермаркетах обойдется новогодний праздничный стол.

В беседе с нашей редакцией по традиции экономист Рауф Гараев отметил, что при расчете расходов на приготовление традиционного новогоднего меню следует исходить из реальной инфляции по итогам уходящего 2025 года, которая, по его оценке, составила 12–13 процентов.

Перечень закусок, горячих блюд и напитков для праздничного стола остается практически неизменным еще со времен Советского Союза

Следует также отметить, что перечень закусок, горячих блюд и напитков для праздничного стола остается практически неизменным еще со времен Советского Союза. Как правило, он включает в себя холодные закуски, три вида салатов, два горячих блюда, десерт, фрукты, а также алкогольные и безалкогольные напитки.

Ингредиенты для таких традиционных новогодних блюд, как салат «Столичный», винегрет и селедка под шубой, из расчета 250 граммов на каждого члена семьи обойдутся примерно в 72-75 манатов. В эту сумму входят 700-граммовая банка майонеза, две упаковки сметаны, банка зеленого горошка, сладкая кукуруза, картофель, яйца, куриное филе, свекла, консервированная фасоль, сельдь, маринованные огурцы и другие необходимые продукты.

Ассорти из различных видов колбас, белого и голландского сыров, мясных копченостей, солений, включая капусту, огурцы и оливки, а также свежую зелень, огурцы и помидоры, в целом обойдется примерно в 80 манатов.

Из горячих блюд традиционный азербайджанский плов будет стоить около 70 манатов. В его состав входят 1 килограмм телятины или баранины стоимостью от 17 до 24 манатов, а также рис, 4-5 видов сухофруктов, сливочное масло, пряности и другие продукты. В южных регионах страны в качестве второго горячего блюда традиционно подают рыбу, цена которой составляет 15-18 манатов.

В десертный набор входят торт, грецкие орехи, фундук, фисташки и изюм. Во фруктовую вазу обычно кладут бананы, апельсины и ананас, а к чаю приобретают коробку шоколадных конфет. Весь десертный ассортимент обойдется примерно в 65-75 манатов.

Неизменным фаворитом новогоднего застолья остается бутылка шампанского, а также прохладительные напитки, минеральная вода и соки, на которые потребуется еще 18–20 манатов.

В итоге можно констатировать, что новогодний стол наступающего 2026 года обойдется для среднестатистической бакинской семьи примерно в 360-365 манатов.

С Новым годом!

