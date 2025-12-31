Польша будет производить ракеты для южнокорейских РСЗО

Польша и Южная Корея подписали соглашение на сумму 3,3 млрд евро о совместном производстве ракет для ракетной установки HOMAR-K на польской территории.

Об этом сообщает Euractiv.

В понедельник вечером Государственное казначейство Польши и совместный консорциум производителей – польско-корейское совместное предприятие Hanwha WB Advanced System и южнокорейская компания Hanwha Aerospace – подписали соглашение о реализации проекта по производству высокоточных ракет CGR-080 с дальностью полета 80 километров.

Как сообщается, ракеты будут производиться на новом заводе в городе Горзове-Велькопольском.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал соглашение как шаг к повышению независимости страны в сфере оборонного производства.

Южная Корея стала важным оборонным партнером Польши в последние годы, поставляя такое оборудование, как истребители, артиллерия, танки.