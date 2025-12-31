USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Польша будет производить ракеты для южнокорейских РСЗО

00:44 93

Польша и Южная Корея подписали соглашение на сумму 3,3 млрд евро о совместном производстве ракет для ракетной установки HOMAR-K на польской территории.

Об этом сообщает Euractiv.

В понедельник вечером Государственное казначейство Польши и совместный консорциум производителей – польско-корейское совместное предприятие Hanwha WB Advanced System и южнокорейская компания Hanwha Aerospace – подписали соглашение о реализации проекта по производству высокоточных ракет CGR-080 с дальностью полета 80 километров.

Как сообщается, ракеты будут производиться на новом заводе в городе Горзове-Велькопольском.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал соглашение как шаг к повышению независимости страны в сфере оборонного производства.

Южная Корея стала важным оборонным партнером Польши в последние годы, поставляя такое оборудование, как истребители, артиллерия, танки.

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 301
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 238
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4765
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12488
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3747
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6281
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1932
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3522
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3191

ЭТО ВАЖНО

Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 301
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 238
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 4765
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 12488
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 3747
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6281
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 1932
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана
Золотая ставка Нефтяного Фонда Азербайджана новые подробности
30 декабря 2025, 12:07 4340
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 3522
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину
Трамп и Путин в четыре руки добивают Украину наша аналитика
30 декабря 2025, 01:52 6659
Карапетяна освободили
Карапетяна освободили
30 декабря 2025, 20:31 3191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться