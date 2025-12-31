В Украине назвали возможного кандидата на должность главы офиса Зеленского

Уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк может быть назначен на должность главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 30 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента.

«На должность руководителя ОП рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что появление Власюка в офисе было инициировано советницей экс-главы офиса президента Андрея Ермака, с которой его связывали давние учебные годы. Впоследствии Власюк установил продуктивное рабочее взаимодействие с Ермаком, что привело к формированию тесных доверительных отношений.

«РБК-Украина» ранее в этот день сообщило, что Зеленский выбрал кандидата на должность главы своего офиса вместо Ермака. Украинский президент также сообщил о своем намерении внести изменения, касающиеся руководителей областных военных администраций (ОВА).