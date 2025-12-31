USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Израиль просит Трампа исключить Турцию из Совета по Газе

01:44 432

Израиль попросил администрацию президента США Дональда Трампа исключить Турцию из Совета мира по Газе, передает The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, Израиль выразил недовольство присутствием турецких войск в Газе в составе Международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты на следующем этапе плана Трампа.

Этот вопрос, в частности, поднимался в ходе переговоров, состоявшихся в последние недели между высокопоставленными израильскими чиновниками и представителями администрации Трампа.

В этот период времени израильские чиновники также работали над тем, чтобы максимально ограничить участие Турции в восстановлении Газы.

«В Израиле существует обеспокоенность тем, что участие Турции в гуманитарных вопросах и восстановительных работах даст Анкаре значительное влияние на контроль над сектором», - сообщил The Jerusalem Post источник, знакомый с ходом переговоров.

Ожидается, что в следующем месяце Трамп объявит состав Совета мира, а также конфигурацию технократического правительства, состоящего из палестинцев, одобренных Израилем после проверки представленного списка.

Некоторые представители администрации считают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен войти в совет по миру, в том числе потому, что Турция — наряду с Египтом и Катаром — является гарантом соглашения, подписанного с ХАМАС. На данный момент, по словам нескольких источников, окончательное решение по составу Совета мира еще не принято.

В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 1835
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 2525
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 2376
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 4019
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 1265
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 529
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 6227
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 13194
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 4509
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6508
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 2259

ЭТО ВАЖНО

В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 1835
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 2525
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 2376
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 4019
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 1265
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне
Шаманы с портретами Си Цзиньпина, а буддисты маршируют в Вашингтоне объектив haqqin.az
00:24 529
Путин перевернул стол
Путин перевернул стол особенности национальной охоты
30 декабря 2025, 22:09 6227
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
30 декабря 2025, 14:38 13194
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема
30 декабря 2025, 21:21 4509
Армянский парадокс: освобождение через поражение
Армянский парадокс: освобождение через поражение главная тема
30 декабря 2025, 12:33 6508
Асадки на манатки
Асадки на манатки жить стало лучше, жить стало веселее
30 декабря 2025, 21:34 2259
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться