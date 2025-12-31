Израиль просит Трампа исключить Турцию из Совета по Газе

Израиль попросил администрацию президента США Дональда Трампа исключить Турцию из Совета мира по Газе, передает The Jerusalem Post.

Как сообщает издание, Израиль выразил недовольство присутствием турецких войск в Газе в составе Международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты на следующем этапе плана Трампа.

Этот вопрос, в частности, поднимался в ходе переговоров, состоявшихся в последние недели между высокопоставленными израильскими чиновниками и представителями администрации Трампа.

В этот период времени израильские чиновники также работали над тем, чтобы максимально ограничить участие Турции в восстановлении Газы.

«В Израиле существует обеспокоенность тем, что участие Турции в гуманитарных вопросах и восстановительных работах даст Анкаре значительное влияние на контроль над сектором», - сообщил The Jerusalem Post источник, знакомый с ходом переговоров.

Ожидается, что в следующем месяце Трамп объявит состав Совета мира, а также конфигурацию технократического правительства, состоящего из палестинцев, одобренных Израилем после проверки представленного списка.

Некоторые представители администрации считают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен войти в совет по миру, в том числе потому, что Турция — наряду с Египтом и Катаром — является гарантом соглашения, подписанного с ХАМАС. На данный момент, по словам нескольких источников, окончательное решение по составу Совета мира еще не принято.