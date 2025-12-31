Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети

Российская армия в ночь на 31 декабря атаковала Одессу ударными дронами, повреждены жилые многоэтажки, есть пострадавшие, среди которых семимесячный младенец, часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, передают украинские СМИ.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате ночной атаки пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. По его словам, из-за российского удара в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов горели квартиры.