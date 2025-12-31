USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети

09:53 624

Российская армия в ночь на 31 декабря атаковала Одессу ударными дронами, повреждены жилые многоэтажки, есть пострадавшие, среди которых семимесячный младенец, часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, передают украинские СМИ.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате ночной атаки пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. По его словам, из-за российского удара в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов горели квартиры.

По данным Лысака, среди пострадавших 42-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что «в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение».

По информации областных властей, целью россиян снова стала гражданская и энергетическая инфраструктура региона.

В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 207
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 625
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 465
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3042
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 3950
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 1778
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 5043
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 3695
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 4971
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 5119
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 3163

