Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети

Российская армия в ночь на 31 декабря атаковала Одессу ударными дронами, повреждены жилые многоэтажки, есть пострадавшие, среди которых семимесячный младенец, часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, передают украинские СМИ.
Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате ночной атаки пострадали пять человек - двое взрослых и трое детей. По его словам, из-за российского удара в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов горели квартиры.
По данным Лысака, среди пострадавших 42-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что «в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение».
По информации областных властей, целью россиян снова стала гражданская и энергетическая инфраструктура региона.
В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.