В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Поставщики российской нефти терпят убытки

10:12

На фоне снижения мировых цен на нефть и повышения скидок на российские экспортные марки некоторые их поставщики терпят убытки, пишет Reuters. 

В декабре скидки на российскую нефть на экспортных терминалах приблизились к историческим максимумам, что приводит к убыткам среди поставщиков на фоне низких мировых цен на топливо, следует из расчетов Reuters.

Так, в этом месяце скидки на российскую нефть достигали $20-30 за баррель по отношению к стоимости марки Brent, что является самым большим разрывом в ценах с начала 2022 года, пишет агентство. Повышение скидок привело к снижению прибыли и убыткам некоторых поставщиков. Однако многие компании остаются в прибыли за счет налоговых льгот.

По словам неназванных аналитиков, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По оценкам Reuters, более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или пониженные ставки НДПИ, что помогает им покрывать расходы и финансировать развитие.

Согласно расчетам агентства, около 20% производителей, которые имеют нулевую ставку НДПИ, получили прибыль примерно $20 за баррель по декабрьским ценам на основной экспортный сорт российской нефти — марки Urals.

При этом, как говорится в материале, рентабельность зависит от того, куда экспортируется топливо: цены поставок в Турцию могут быть на $10 за баррель выше, чем за поставки Urals в Китай. Reuters отмечает, что Пекин в основном импортирует сырую нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), которая продается с премией к Urals в $3-4 и поставляется из дальневосточного порта Козьмино, что снижает транспортные расходы экспортеров.

Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 207
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 626
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 465
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3043
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 3951
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 1779
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 5045
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 3695
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 4972
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 5119
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 3164

