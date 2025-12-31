Поставщики российской нефти терпят убытки

В декабре скидки на российскую нефть на экспортных терминалах приблизились к историческим максимумам, что приводит к убыткам среди поставщиков на фоне низких мировых цен на топливо, следует из расчетов Reuters.

На фоне снижения мировых цен на нефть и повышения скидок на российские экспортные марки некоторые их поставщики терпят убытки, пишет Reuters.

Так, в этом месяце скидки на российскую нефть достигали $20-30 за баррель по отношению к стоимости марки Brent, что является самым большим разрывом в ценах с начала 2022 года, пишет агентство. Повышение скидок привело к снижению прибыли и убыткам некоторых поставщиков. Однако многие компании остаются в прибыли за счет налоговых льгот.

По словам неназванных аналитиков, льготные ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеют решающее значение для поддержания прибыльности. По оценкам Reuters, более половины российских нефтедобывающих компаний имеют право на нулевые или пониженные ставки НДПИ, что помогает им покрывать расходы и финансировать развитие.

Согласно расчетам агентства, около 20% производителей, которые имеют нулевую ставку НДПИ, получили прибыль примерно $20 за баррель по декабрьским ценам на основной экспортный сорт российской нефти — марки Urals.

При этом, как говорится в материале, рентабельность зависит от того, куда экспортируется топливо: цены поставок в Турцию могут быть на $10 за баррель выше, чем за поставки Urals в Китай. Reuters отмечает, что Пекин в основном импортирует сырую нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), которая продается с премией к Urals в $3-4 и поставляется из дальневосточного порта Козьмино, что снижает транспортные расходы экспортеров.