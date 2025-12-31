USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

У Вашингтона могут быть проблемы

10:21 408

У Вашингтона могут возникнуть проблемы с содержанием размещенной у берегов Венесуэлы ударной группы, так как этот процесс требует финансирования, а также подрывает моральное состояние военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент газеты The New York Times (NYT) Тайлер Пейджер.

«Размещение не только ударной группы Ford вблизи Венесуэлы, но и экспедиционной ударной группы, сформированной вокруг десантного корабля «Иводзима», представляет собой невероятно мощный комплекс обычных военно-морских сил для миссии, которая начиналась как нетрадиционная операция по борьбе с наркотиками», — говорится в его статье.

Там же отмечается, что в случае продления развертывания отправленный в Карибское море авианосец Gerald R. Ford может не получить техобслуживание в срок, а находящийся на нем экипаж будет подавлен из-за затянувшейся дольше положенного командировки.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 23 декабря сообщила, что США перебросили авиацию, войска и снаряжение в район Карибского бассейна. Этот шаг, как отмечалось, позволит Вашингтону расширить свои возможности для проведения потенциальных военных действий в регионе.

Американский лидер Дональд Трамп 22 декабря сообщил, что Вашингтон намерен оставить себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров. Данный ресурс, как подчеркнул он, пойдет на продажу или в стратегический резерв.

Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 209
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 626
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 465
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3045
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 3951
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 1779
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 5048
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 3696
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 4973
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 5119
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 3164

ЭТО ВАЖНО

Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 209
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 626
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 465
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3045
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 3951
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 1779
В Новом году конец света
В Новом году конец света о вечном
00:59 5048
Операционная зона №1
Операционная зона №1 горячая тема
30 декабря 2025, 20:52 3696
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены…
Протест Трампу: известные артисты Америки уходят со сцены… наша корреспонденция
30 декабря 2025, 23:54 4973
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана
Азербайджанцы в Грузии под властью Ирана наш обзор
30 декабря 2025, 20:21 5119
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов!
Цена встречи с Новым Годом в Баку: 214 долларов! новогодняя
00:47 3164
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться