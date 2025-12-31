У Вашингтона могут возникнуть проблемы с содержанием размещенной у берегов Венесуэлы ударной группы, так как этот процесс требует финансирования, а также подрывает моральное состояние военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент газеты The New York Times (NYT) Тайлер Пейджер.

«Размещение не только ударной группы Ford вблизи Венесуэлы, но и экспедиционной ударной группы, сформированной вокруг десантного корабля «Иводзима», представляет собой невероятно мощный комплекс обычных военно-морских сил для миссии, которая начиналась как нетрадиционная операция по борьбе с наркотиками», — говорится в его статье.

Там же отмечается, что в случае продления развертывания отправленный в Карибское море авианосец Gerald R. Ford может не получить техобслуживание в срок, а находящийся на нем экипаж будет подавлен из-за затянувшейся дольше положенного командировки.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 23 декабря сообщила, что США перебросили авиацию, войска и снаряжение в район Карибского бассейна. Этот шаг, как отмечалось, позволит Вашингтону расширить свои возможности для проведения потенциальных военных действий в регионе.

Американский лидер Дональд Трамп 22 декабря сообщил, что Вашингтон намерен оставить себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров. Данный ресурс, как подчеркнул он, пойдет на продажу или в стратегический резерв.