В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом

Некоторые европейские лидеры советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне его встречи с президентом США Дональдом Трампом быть осторожным и «не заходить слишком далеко». Об этом сообщило издание Spiegel.

Издание заявило, что получило в свое распоряжение текст англоязычной стенограммы субботней видеоконференции Зеленского с европейскими лидерами, которая состоялась накануне визита президента Украины в США.

Согласно информации издания, немецкий канцлер Фридрих Мерц, который организовал телеконференцию, сказал, что важно, чтобы Зеленский нашел способы договориться с США о территориальных вопросах, гарантиях безопасности и восстановлении. Мерц попросил украинского президента «не заходить слишком далеко» и в то же время быть «осторожным».

Пресс-секретарь правительства Германии по запросу издания сообщила, что федеральное правительство не комментирует детали конфиденциальных переговоров. В то же время другой участник разговора подтвердил, что содержание телеконференции отражено правильно, но не захотел подтверждать отдельные цитаты, поскольку это был конфиденциальный разговор. 

Согласно тексту стенограммы, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев ускорить работу над гарантиями безопасности и как можно скорее окончательно определить свое участие.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласно стенограмме, высказался аналогично: европейцы не должны выглядеть как те, кто тормозит процесс. Однако несколько глав правительств отметили, что для гарантий безопасности или даже отправки войск необходимо рассмотрение парламентами.

Во время субботней телеконференции премьеры Дании, Швеции и Норвегии, Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стьоре, попросили президента Зеленского после его встречи с Трампом как можно подробнее проинформировать об обещаниях американцев относительно возможных гарантий безопасности.

Неоднократно звучала фраза, что это нужно видеть «на бумаге», а также совет, чтобы украинский президент не делал официальных уступок в территориальных вопросах без твердых обязательств по гарантиям безопасности.

Мерц также подчеркнул, что они готовы стать частью мирного соглашения, но должны знать его содержание перед подписанием.

Согласно стенограмме, многие главы государств и правительств посоветовали Зеленскому спросить Трампа о позиции России по текущей версии мирного плана.  Премьер Италии Джорджия Мелони, Макрон и Мерц также призвали Зеленского спросить Трампа, что он будет делать, если Россия скажет «нет» мирному плану, который европейцы и Украина вместе с американцами обсудили в течение последних недель.

Во вторник, 30 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе. Зеленский также рассказал об обсуждении с США потенциального размещения американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

