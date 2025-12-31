Массовое скопление людей в различных местах, включая рестораны и банкетные залы, дома, установка и зажигание елок, являющихся главным символом новогоднего праздника, и другие ситуации повышают риск возникновения пожара.
В это время малейшая неосторожность или невнимательность могут испортить праздничную атмосферу и привести к неприятным последствиям. Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению и призывает к строгому соблюдению правил пожарной безопасности во время церемоний, проводимых по случаю новогодних праздников.
МЧС еще раз напоминает:
- Ель, украшенная в домах и праздничных местах, должна быть прочно закреплена, ветви дерева не должны касаться потолка и стен;
- для освещения следует использовать электроприборы и устройства, соответствующие правилам и стандартам, и не оставлять их без присмотра;
- елку нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками;
- нельзя использовать пиротехнику.
Также еще раз напоминаем, что места, выбранные для проведения праздничного мероприятия, должны соответствовать требованиям соответствующих правил пожарной безопасности.
Помните: пренебрежение правилами – угроза жизни!
В случае опасности звоните 112!