Массовое скопление людей в различных местах, включая рестораны и банкетные залы, дома, установка и зажигание елок, являющихся главным символом новогоднего праздника, и другие ситуации повышают риск возникновения пожара.

В это время малейшая неосторожность или невнимательность могут испортить праздничную атмосферу и привести к неприятным последствиям. Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению и призывает к строгому соблюдению правил пожарной безопасности во время церемоний, проводимых по случаю новогодних праздников.

МЧС еще раз напоминает:

- Ель, украшенная в домах и праздничных местах, должна быть прочно закреплена, ветви дерева не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать электроприборы и устройства, соответствующие правилам и стандартам, и не оставлять их без присмотра;

- елку нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками;

- нельзя использовать пиротехнику.

Также еще раз напоминаем, что места, выбранные для проведения праздничного мероприятия, должны соответствовать требованиям соответствующих правил пожарной безопасности.

Помните: пренебрежение правилами – угроза жизни!

В случае опасности звоните 112!