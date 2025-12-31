Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»

По его словам, Иран в последнее время проводит тестовые пуски ракет: «Надеюсь, что они не допустят этой ошибки». На вопрос ведущего, насколько, по его мнению, Иран восстановил свой ядерный и ракетный потенциал после бомбардировок в июне, Нетаньяху заметил: «Они пытаются. ...Они также пытаются восстанавливать свои ракетные производственные мощности».

По словам Нетаньяху, в Тегеране «возвращаются к производству» баллистических ракет. «Касательно ядерной программы я скажу, что они пытаются. Но не уверен, что они решили перейти черту, поскольку, думаю, они слышали предупреждения президента Трампа и потому что у них был опыт меньше года назад», - сказал Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. «Если это подтвердится, то будут последствия. Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз», - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Политический советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Али Шамхани - на фоне предупреждения Трампа заявил, что Тегеран предпримет ответные меры в случае агрессии в свой адрес.