USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу

11:16 856

На сегодняшний день по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу поставлено в общей сложности свыше 54 млрд кубометров азербайджанского газа. Об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети X.

«Прошло 5 лет с момента начала экспорта Азербайджаном в Европу по TAP природного газа. За этот период по трубопроводу транспортировано свыше 54 млрд кубометров. В этом году, согласно оперативным данным, в Европу по кратко- и долгосрочным контрактам было экспортировано 12,8 млрд кубометров газа», - говорится в публикации.

Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 километров проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров – Албания. 

По результатам рыночных испытаний, проведенных в 2021 году, акционеры TAP взяли на себя обязательство до 1 января 2026 года увеличить годовую пропускную способность газопровода дополнительно на 1,2 млрд кубометров сверх 10 млрд кубометров.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 284
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3376
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6436
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 864
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1775
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1367
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3979
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2215

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 284
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3376
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6436
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 864
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1775
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1367
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3979
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться