Посол Израиля желает Азербайджану...

Посол Израиля в Баку Ронен Краус поздравляет народ Азербайджана и азербайджанцев мира с Днем солидарности.
Видеопоздравление посла на азербайджанском языке размещено в аккаунте посольства в соцсети X.
«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам постоянного единства, благополучия и мира. Дружба и братские отношения между народами Азербайджана и Израиля всегда будут крепкими», - сказал Ронен Краус.
İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında yaşayan azərbaycanlılara səmimi təbriklərini göndərir, sizə xoşbəxt, sağlam və uğurlu 2026-cı il arzulayır ✨— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 31, 2025
Bundan əlavə, Səfir Krausz sizin üçün… pic.twitter.com/oH859zIS2w