Осудить Трампа!

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил коллегам из других стран письмо, в котором призвал их осудить «угрозы президента США Дональда Трампа» в адрес исламской республики. Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

«В письме, адресованном министрам иностранных дел других государств, министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал недавние угрозы президента США в адрес Исламской Республики Иран грубым нарушением международного права и Устава ООН и призвал всех решительно осудить эти провокационные заявления», - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале иранского МИД.

Упомянув об атаках Израиля и США на Иран во время 12-дневной войны в июне этого года, глава иранского дипведомства посчитал, что недавние угрозы Трампа свидетельствуют якобы о намерении американской администрации продолжать процесс, последствия которого «ложатся на Вашингтон».

Аракчи также направил два отдельных письма в адрес генерального секретаря ООН, председателя Совета Безопасности ООН и генерального директора Международного агентства по атомной энергии, отметили в МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить работы по своей ядерной программе. Иранский президент Масуд Пезешкиан в ответ на угрозы США предупредил, что в случае новой агрессии исламская республика заставит «врага пожалеть о содеянном».