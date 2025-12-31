USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Осудить Трампа!

требует Аракчи
12:03

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил коллегам из других стран письмо, в котором призвал их осудить «угрозы президента США Дональда Трампа» в адрес исламской республики. Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

«В письме, адресованном министрам иностранных дел других государств, министр иностранных дел Аббас Аракчи назвал недавние угрозы президента США в адрес Исламской Республики Иран грубым нарушением международного права и Устава ООН и призвал всех решительно осудить эти провокационные заявления», - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале иранского МИД.

Упомянув об атаках Израиля и США на Иран во время 12-дневной войны в июне этого года, глава иранского дипведомства посчитал, что недавние угрозы Трампа свидетельствуют якобы о намерении американской администрации продолжать процесс, последствия которого «ложатся на Вашингтон».

Аракчи также направил два отдельных письма в адрес генерального секретаря ООН, председателя Совета Безопасности ООН и генерального директора Международного агентства по атомной энергии, отметили в МИД Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить работы по своей ядерной программе. Иранский президент Масуд Пезешкиан в ответ на угрозы США предупредил, что в случае новой агрессии исламская республика заставит «врага пожалеть о содеянном».

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
03:15
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание
30 декабря 2025, 21:21
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану...
11:40
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
09:53
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
09:19
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
04:07
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем?
03:48

