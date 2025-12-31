Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз

С приближением января в Брюсселе нарастает тревога вокруг предстоящего председательства Кипра в Совете Европейского союза. В момент, когда безопасность вновь стала ключевой валютой европейской политики, а Евросоюз пытается выстроить более плотную связку с НАТО и вовлечь Турцию в масштабные оборонные инициативы, в центр повестки неожиданно возвращается старый кипрско-турецкий конфликт, грозя подорвать одну из наиболее амбициозных оборонных сделок последних лет. Как сообщает издание Politico, дипломаты в НАТО и Европейском союзе исходят из того, что Никосия, опираясь на поддержку Афин, может использовать свое положение председателя для блокирования сближения ЕС с Анкарой в сфере безопасности. Речь прежде всего идет о доступе Турции к совместным оборонным закупкам в рамках программы «Действия в области безопасности для Европы», объем которой оценивается примерно в 150 миллиардов евро.

Для Европейского союза это не просто финансовый инструмент, а попытка создать в условиях затяжной войны в Украине и системной конфронтации с Россией собственную индустриальную и военную автономию. Опасения Брюсселя связаны с тем, что Кипр принимает председательство в момент, когда вопросы обороны и координации с НАТО выходят на первый план. Формально Кипр позиционирует себя как нейтральное государство, однако его давний конфликт с Турцией делает эту нейтральность политически уязвимой. В интервью Politico президент Кипра Никос Христодулидис прямо обозначил условие: Анкара должна согласиться на включение Кипра в программу «Партнерство во имя мира», которая считается стартовой площадкой для взаимодействия с НАТО. В обмен, по словам президента, Никосия готова поэтапно снимать барьеры на пути более тесного сотрудничества между Европейским союзом и Турцией. С кипрской точки зрения эта позиция выглядит логичной и даже оборонительной. Заместитель министра по делам Европейского союза Марилен Раоне подчеркивает, что отсутствие Кипра в НАТО обусловлено не политическим выбором Никосии, а турецким вето и что передача Турции оборонных средств ЕС невозможна без «реального прогресса». Кроме того, в официальной риторике Кипра постоянно звучит тезис о «турецкой оккупации» северной части острова, а потому любые уступки Анкаре для руководства Кипра внутренне токсичны.

Однако на уровне общеевропейской безопасности логика Никосии заводит ситуацию в стратегический тупик. Турция располагает второй по численности армией в НАТО и одним из самых динамично развивающихся военно-промышленных комплексов на территории Евразии. Исключение Анкары из общеевропейских оборонных схем автоматически ослабляет всю архитектуру сдерживания, выстроенную против России. Не случайно дипломаты НАТО предупреждают, что блокирование Турции подрывает то самое единство, о необходимости которого в Брюсселе говорят почти ежедневно. Реакция Анкары не заставила себя ждать. В ответ на сопротивление Никосии и Афин интеграции Турции в Европейское оборонное агентство в Анкаре заблокировали передачу этому агентству секретной информации НАТО. Таким образом, конфликт выходит далеко за рамки символических жестов и начинает напрямую затрагивать оперативную совместимость ЕС и Североатлантического альянса. Для Европы, которая пытается сократить зависимость от США, это особенно чувствительный удар. Пессимизм по поводу ближайших шести месяцев открыто выражают и бывшие турецкие дипломаты. Экс-посол Турции в Евросоюзе Селим Йенель считает, что интеграция между ЕС и НАТО в период председательства Кипра будет фактически заморожена, особенно в том, что касается Турции. И это мнение - пусть и не всегда публично - разделяют многие в дипломатических кругах.