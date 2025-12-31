USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Кипр блокирует Турцию… и подрывает Евросоюз

наша корреспонденция
Айдын Керимов, спецкор, Стамбул
12:20 1482

С приближением января в Брюсселе нарастает тревога вокруг предстоящего председательства Кипра в Совете Европейского союза. В момент, когда безопасность вновь стала ключевой валютой европейской политики, а Евросоюз пытается выстроить более плотную связку с НАТО и вовлечь Турцию в масштабные оборонные инициативы, в центр повестки неожиданно возвращается старый кипрско-турецкий конфликт, грозя подорвать одну из наиболее амбициозных оборонных сделок последних лет.

Как сообщает издание Politico, дипломаты в НАТО и Европейском союзе исходят из того, что Никосия, опираясь на поддержку Афин, может использовать свое положение председателя для блокирования сближения ЕС с Анкарой в сфере безопасности. Речь прежде всего идет о доступе Турции к совместным оборонным закупкам в рамках программы «Действия в области безопасности для Европы», объем которой оценивается примерно в 150 миллиардов евро.

В Брюсселе нарастает тревога вокруг предстоящего председательства Кипра в Совете Евросоюза (на фото кипрский президент Никос Христодулидис)

Для Европейского союза это не просто финансовый инструмент, а попытка создать в условиях затяжной войны в Украине и системной конфронтации с Россией собственную индустриальную и военную автономию. Опасения Брюсселя связаны с тем, что Кипр принимает председательство в момент, когда вопросы обороны и координации с НАТО выходят на первый план. Формально Кипр позиционирует себя как нейтральное государство, однако его давний конфликт с Турцией делает эту нейтральность политически уязвимой.

В интервью Politico президент Кипра Никос Христодулидис прямо обозначил условие: Анкара должна согласиться на включение Кипра в программу «Партнерство во имя мира», которая считается стартовой площадкой для взаимодействия с НАТО. В обмен, по словам президента, Никосия готова поэтапно снимать барьеры на пути более тесного сотрудничества между Европейским союзом и Турцией.

С кипрской точки зрения эта позиция выглядит логичной и даже оборонительной. Заместитель министра по делам Европейского союза Марилен Раоне подчеркивает, что отсутствие Кипра в НАТО обусловлено не политическим выбором Никосии, а турецким вето и что передача Турции оборонных средств ЕС невозможна без «реального прогресса». Кроме того, в официальной риторике Кипра постоянно звучит тезис о «турецкой оккупации» северной части острова, а потому любые уступки Анкаре для руководства Кипра внутренне токсичны.

Европа рискует получить не укрепление обороноспособности, а углубление разлома между ЕС, НАТО и Турцией

Однако на уровне общеевропейской безопасности логика Никосии заводит ситуацию в стратегический тупик. Турция располагает второй по численности армией в НАТО и одним из самых динамично развивающихся военно-промышленных комплексов на территории Евразии. Исключение Анкары из общеевропейских оборонных схем автоматически ослабляет всю архитектуру сдерживания, выстроенную против России. Не случайно дипломаты НАТО предупреждают, что блокирование Турции подрывает то самое единство, о необходимости которого в Брюсселе говорят почти ежедневно.

Реакция Анкары не заставила себя ждать. В ответ на сопротивление Никосии и Афин интеграции Турции в Европейское оборонное агентство в Анкаре заблокировали передачу этому агентству секретной информации НАТО. Таким образом, конфликт выходит далеко за рамки символических жестов и начинает напрямую затрагивать оперативную совместимость ЕС и Североатлантического альянса. Для Европы, которая пытается сократить зависимость от США, это особенно чувствительный удар.

Пессимизм по поводу ближайших шести месяцев открыто выражают и бывшие турецкие дипломаты. Экс-посол Турции в Евросоюзе Селим Йенель считает, что интеграция между ЕС и НАТО в период председательства Кипра будет фактически заморожена, особенно в том, что касается Турции. И это мнение - пусть и не всегда публично - разделяют многие в дипломатических кругах.

У Турции вторая по численности армия в НАТО и один из самых динамично развивающихся ВПК на территории Евразии.

На этом фоне позиция Еврокомиссии выглядит попыткой минимизировать ущерб. Еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Ковилиус заявил, что развитие оборонного потенциала Евросоюза должно продвигаться независимо от того, кто именно занимает председательское кресло. Однако в этом заявлении больше надежды, чем уверенности: в системе ЕС ротационное председательство все еще дает реальные инструменты влияния на повестку, тем более, в такой чувствительной сфере, как безопасность.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. Евросоюз декларирует необходимость стратегической автономии, увеличивает оборонные бюджеты и готовит закупки на сотни миллиардов евро, но при этом оказывается заложником старых региональных конфликтов внутри собственного политического пространства.

В свою очередь Кипр, используя институциональные рычаги, пытается решить экзистенциальный для себя вопрос безопасности, тогда как Турция обиженно заявляет, что ее роль в европейской архитектуре по-прежнему недооценивают. Если этот узел не будет развязан, Европа рискует получить не укрепление обороноспособности, а углубление разлома между ЕС, НАТО и Турцией. Причем именно в тот момент, когда внешняя угроза требует максимальной скоординированности. В этом смысле председательство Кипра становится не техническим эпизодом, а тестом на способность Европейского союза отделять стратегические интересы континента от внутренних политических проблем.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 289
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3378
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6438
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 866
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1777
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1369
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3981
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 289
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3378
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6438
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 866
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1777
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1369
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3981
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться