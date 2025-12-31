Украинские военные опровергают заявление россиян

Военные 1-го корпуса национальной гвардии Украины «Азов» заявили, что город Родинское в Донецкой области, о якобы захвате которого на днях заявляли россияне, находится под контролем украинских Сил обороны, пишут украинские СМИ.
«Силы обороны Украины удерживают н.п. Родинское... Боевая работа продолжается круглосуточно», – отметили военные, опубликовав видео с украинским флагом, установленным в Родинском.
В то же время аналитики проекта DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, 28 декабря сообщали только о том, что россияне продвинулись вблизи Родинского и соседнего Червоного Лимана.