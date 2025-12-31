USD 1.7000
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Украинские военные опровергают заявление россиян

12:49 651

Военные 1-го корпуса национальной гвардии Украины «Азов» заявили, что город Родинское в Донецкой области, о якобы захвате которого на днях заявляли россияне, находится под контролем украинских Сил обороны, пишут украинские СМИ.

«Силы обороны Украины удерживают н.п. Родинское... Боевая работа продолжается круглосуточно», – отметили военные, опубликовав видео с украинским флагом, установленным в Родинском.

В то же время аналитики проекта DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, 28 декабря сообщали только о том, что россияне продвинулись вблизи Родинского и соседнего Червоного Лимана.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 293
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3379
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6438
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 869
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1778
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1370
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3982
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216

