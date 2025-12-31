USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого
Новость дня
В Азербайджане подорожали бензин, коммунальные услуги и много чего другого

Россия использует в войне новый дрон-камикадзе

Der Spiegel
12:56 533

Россия стала использовать в войне против Украины новый ударный дрон-камикадзе - технологически упрощенную и более дешевую в производстве модификацию иранского беспилотника типа Shahed, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на военных аналитиков.

Речь идет о модели Shahed-107, которая была представлена Ираном в этом году. По словам эксперта по беспилотникам Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиана Хинца, такой дрон обладает сниженной дальностью полета (примерно 1400 километров) и облегченной взрывной боевой частью.

Подобный БПЛА, объясняет Хинц, дешевле и быстрее в производстве по сравнению с моделью Shahed-136 - одним из ключевых инструментов ВС РФ для дальних воздушных ударов.

Россия активно использует беспилотники-камикадзе в войне против Украины - и прежде всего ударные дроны «Герань-2», которые массово производятся по иранской технологии в качестве аналога БПЛА Shahed-136. Такие БПЛА ВС РФ применяет для так называемых роевых атак: запуск десятков «шахедов» вынуждает Украину тратить дефицитные и дорогие зенитные ракеты на дешевые цели и отвлекает системы ПВО от баллистических ракет. 

Как отмечает Хинц в комментарии Der Spiegel, использование нового типа беспилотника может свидетельствовать о стремлении России оптимизировать расходы на войну.

По данным украинской разведки, себестоимость одного дрона типа «Герань-2» составляет около 60 тыс. долларов. Shahed-107 сильно дешевле и быстрее в производстве за счет китайских комплектующих.

По оценке аналитика, это позволит России предотвратить дефицит дронов-камикадзе для будущих атак по Украине. А также применять их для ударов на средние и короткие дистанции. Хинц указывает, что в последнее время ВС РФ использовали дальнобойные беспилотники даже непосредственно на линии фронта.

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 293
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3380
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6438
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 869
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1778
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1370
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3982
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
Азербайджанский боец Вугар Кярямов проиграл бразильцу в Японии
13:14 293
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию
Уходящий год: битва за Кавказ и Центральную Азию подводя итоги
03:15 3380
Иран снова кипит: почти восстание
Иран снова кипит: почти восстание горячая тема; все еще актуально
30 декабря 2025, 21:21 6438
Посол Израиля желает Азербайджану...
Посол Израиля желает Азербайджану... видео
11:40 869
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
Нетаньяху надеется, что Иран «не перейдет черту»
10:59 654
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
Европейские лидеры – Зеленскому: Поосторожнее с Трампом
10:44 1778
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети
Новые удары России по Одессе: нет света, тепла, горели дома, среди раненых дети фото
09:53 1370
Поздравления от Мехрибан Алиевой
Поздравления от Мехрибан Алиевой
09:30 862
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод...
Беспилотниками по Туапсе: горели порт, нефтезавод... видео; обновлено 09:19
09:19 3982
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается
«Проклятие Кеннеди» не заканчивается еще одна трагедия
04:07 5138
О чем говорили люди Асада с Израилем?
О чем говорили люди Асада с Израилем? наша корреспонденция
03:48 2216
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться